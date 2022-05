Dassendorf fast Meister - NFV gibt Fahrplan für Aufstiegsrunde bekannt

Die Meisterentscheidung naht: Nach einem 3:1 kann die TuS Dassendorf am Sonntag in Buchholz die Meisterschaft perfekt machen. Unterdessen feierte der HEBC seinen ersten Sieg in der Meisterrunde und der NFV hat die Regionalliga-Aufstiegsrunde terminiert.

Der von seinen Teamkameraden geherzte Sven Möller traf gegen Buchholz vom Punkt zum 2:1. (Archivbild) IMAGO/Lobeca