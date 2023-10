Daschners Dilemma: "Spannender Typ" im Wartestand

Beim FC St. Pauli gehörte er in der vorigen Saison zu den Top-Spielern der 2. Liga. Der Durchbruch in Bochum ist Lukas Daschner allerdings noch nicht gelungen.

Es war Zeit für die nächsten Schritte nach drei Jahren beim FC St. Pauli. Gerade in seiner letzten Saison beim Kiezklub hatte Lukas Daschner ganz groß aufgedreht, war bei allen Spielen dabei gewesen und hatte neun Tore selbst erzielt, dazu kamen sieben Assists.

Daschner wechselte ablösefrei nach Bochum, unterschrieb bis 2026, überzeugte auch in der Vorbereitung als frisches Element in der Offensive, auf wechselnden Positionen. Beim FC St. Pauli spielte er zuletzt als verkappter Mittelstürmer, sieht sich selbst aber eher im offensiven Mittelfeld.

Nur: Gerade in diesem Bereich ist der VfL ganz gut aufgestellt. Unumstrittener Ideengeber ist Kevin Stöger, auch Philipp Förster könnte die Rolle im Offensivzentrum übernehmen, dort spielte auch schon Takuma Asano. Daschner war fünfmal dabei, allerdings stand der gebürtige Duisburger noch nicht in der Startelf.

Als "spannenden Spielertypen, der uns in unserem Spiel noch flexibler macht", schätzt Sportdirektor Marc Lettau den Sommer-Zugang. "Außerdem ist er ein Teamplayer, der alles mitbringt, um sich beim VfL und auch in der Bundesliga durchzusetzen." Den ersten Schnupperkurs Bundesliga gab es für Daschner schon, vollauf überzeugt hat er allerdings noch nicht.

Vor dem Spiel in Freiburg ist noch nicht einmal klar, ob es Daschner in den Spieltags-Kader schafft. Natürlich könnte er mit seiner individuellen Qualität für die besonderen Momente in der bisher nicht sonderlich erfolgreichen Bochumer Offensive sorgen. Doch die Konkurrenz ist groß, erst recht nach dem Comeback von Moritz-Broni Kwarteng, der zuletzt beim 0:0 in Leipzig seinen ersten Einsatz im Bochum-Trikot erlebte.

Vorteil Daschner

Vorteil für den vor zwei Wochen 25 Jahre alt gewordenen Daschner allerdings: Er ist gleich auf mehreren Positionen einsetzbar, als Achter oder Zehner, oder, wie zuletzt beim FC St. Pauli, in vorderer Position neben einem Stoßstürmer. Seine Zeit wird kommen, da ist man sich beim VfL sicher; Daschner wäre nicht der erste, der ein paar Schritte Anlauf braucht, um den Sprung von der 2. in die Bundesliga zu bewältigen.

"Er ist ein Spielertyp, den wir so noch nicht im Kader hatten", sagte Trainer Thomas Letsch, bei der Verpflichtung des Offensiv-Allrounders. "Ein feiner Fußballer, der im vorderen Drittel super Entscheidungen trifft." Fünf Tore hat der VfL in den ersten sieben Spielen erzielt, neue Impulse und mehr Durchschlagskraft wären dringend erforderlich. In der 2. Liga hat Daschner eine gewisse Abschlussstärke nachgewiesen, doch so richtig kam er in Bochum bisher noch nicht auf Touren.

Asano wird am Donnerstag erwartet

Als einziger Nationalspieler derzeit auf Reisen ist beim VfL Bochum übrigens Takuma Asano, der bei Japans 4:1 gegen Kanada einen Assist lieferte. Am Dienstag ist der Offensivmann noch in Kobe gegen Tunesien im Einsatz, am Donnerstag soll er wieder in Bochum trainieren; dann dürfte er am Samstag zum Kader für das Freiburg-Spiel gehören.