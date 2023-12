"Das zieht die Blicke auf mich": Marseiler im Interview

Zahlen lügen auch in der 3. Liga nicht. In 16 vom kicker benoteten Partien in dieser Saison kommt Luca Marseiler auf einen starken Schnitt von 2,5 und kassierte nur einmal eine 4. Der Offensivspieler glänzt und gehört zu den Gründen dafür, dass Viktoria Köln zwischenzeitlich oben mitspielen konnte. Für Unterhaching und Viktoria spielte er bislang 139-mal in der 3. Liga. Doch damit soll bald Schluss sein.

Will in die 2. Liga: Luca Marseiler. IMAGO/Beautiful Sports

Sie sind gebürtiger Münchner. Für welchen Klub schlägt Ihr Herz: die Löwen oder den FC Bayern, Herr Marseiler?

Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher Bayern sagen. Da habe ich ja einen großen Teil meiner Jugend verbracht. Hoffentlich fliegt mir das mal nicht um die Ohren, falls ich zu 1860 wechseln sollte. (lacht) Wobei ich früher sogar Löwen-Fan war, wegen meines Vaters. Ich glaube, es gibt sogar ein Foto von mir im Löwen-Trikot, hinten mit Benny Lauth drauf. Aber als ich elf Jahre alt war, bin ich zu den Bayern gegangen und mein Vater auch. Deswegen Bayern.

Wie war es in der Jugend des Rekordmeisters? Glaubt man an den großen Traum oder waren Sie schon so realistisch zu wissen, dass es nur ganz wenigen Talenten gelingt, dort Profi zu werden?

Als ich dort Junior war, trainierte Louis van Gaal, und Thomas Müller oder Holger Badstuber hatten es gerade in die erste Mannschaft geschafft. Da hatten wir natürlich alle den Traum, es genauso zu machen. Der Konkurrenzdruck war aber schon da enorm. Jedes Jahr kamen die besten Spieler aus Stuttgart oder Hoffenheim dazu. Wir haben diese Siegermentalität eingetrichtert bekommen: Jedes Turnier und jedes Spiel muss gewonnen werden. Auch bei den ganz Kleinen schon.

Ist das nicht anstrengend?

Man bekommt das so mit, das fällt dir gar nicht auf. Wenn wir zum Beispiel bei Hallenturnieren nicht mindestens ins Finale gekommen sind, war es gleich schwierig.

Sie gingen dann nach Unterhaching, wurden dort Profi. Nun stehen Sie mit Viktoria ein gutes Stück hinter der SpVgg. Freut Sie das oder ärgert es Sie?

Für Haching freut es mich, weil ich ihnen nicht eine so gute Rolle zugetraut habe. Bei unserem Saisonstart hätte ich aber auch gedacht, dass wir vielleicht besser dastehen. Aber noch ist es relativ eng in der Tabelle.

In der Jugend spielte auch Ihr Bruder Yanis in Unterhaching. Er Verteidiger, Sie Stürmer. Kam das so, weil Sie beide immer daheim gegeneinander gespielt haben?

Das war tatsächlich so. Da gibt es eine gute Story: Meinem Vater war bei uns im Garten der Rasen heilig. Das war fast wie in der Allianz Arena. Da standen aber auch immer zwei kleine Tore, ein Meter mal ein Meter. Einmal waren meine Eltern also den ganzen Tag weg - und zwischen meinem Bruder und mir ging es drei Stunden lang zur Sache. Er ist ja nur anderthalb Jahre jünger, das war also immer auf Augenhöhe. Wir pflügten dann den ganzen Garten um, bis mein Vater kam. Der bekam beinahe einen Herzinfarkt. Wir haben insgesamt drei Jahre zusammengespielt, das hat uns schon geprägt.

Wer hat in den Duellen gewonnen?

Das war immer hart, ich hatte permanent Blutergüsse am Schienbein. Und er sagt bis heute, wenn ich jemanden ausspiele: Das wäre mit mir nicht so leicht gewesen. (lacht)

Auch Ihr Vater Michael spielte ja für Unterhaching. Bleibt in der Familie Marseiler irgendetwas anderes übrig, als Fußballer zu werden?

Es gab keine andere Möglichkeit. (lacht) Ich habe schon während seinen Spielen, damals noch in der Bezirksliga für Taufkirchen, hinter den Toren gekickt. Er war ja dann sogar auch Trainer bei den Bayern. Während der ganzen Kleinfeldzeit waren mein Bruder, er und ich zusammen. Er war von klein auf mein Trainer.

Das war sicher nicht immer einfach.

Das sagen viele Trainersöhne, aber ich wurde immer am härtesten rangenommen. Wir gingen dann alle zusammen zu den Bayern: Mein Bruder in die U 11, ich in die U 12 und mein Vater wurde U-9-Trainer. Später arbeitete er als Scout.

Gab es nie ein anderes Thema?

Mich hat zu dem Zeitpunkt nur Fußball interessiert. Ich wollte nie etwas anderes. Ich war jede freie Minute draußen auf den Bolzplätzen. Das ging sogar so weit, dass ich samstags mit den Bayern spielte und am Sonntag dann bei Straßenturnieren mitmachte. "Bunt kickt gut" hieß das in München, fünf gegen fünf. Das wusste keiner und durfte auch niemand wissen. (lacht)

Ich hatte schon mal eine gute Phase, das ist aber vier oder fünf Jahre her Luca Marseiler

Sie haben neun Tore erzielt, gehören mit einem kicker-Notenschnitt von 2,5 zu den besten Spielern der 3. Liga. Sind Sie gerade der beste Luca Marseiler bislang?

Ich glaube ja. Ich hatte schon mal eine gute Phase, das ist aber vier oder fünf Jahre her. Jetzt bin ich körperlich drei, vier Schritte weiter. Es läuft gut.

Wieso läuft es dann bei Viktoria nicht mehr so gut wie zu Beginn?

Weil sich viele Teams gut auf uns eingestellt haben und wir einige Verletzte hatten. Ein paar Spiele haben wir auch unglücklich hergegeben. Wir könnten besser dastehen, aber es ist ja auch noch nichts vorbei.

Wenn Sie immer nur Fußball im Kopf hatten: Haben Sie nicht Angst, dass es finanziell in der 3. Liga auf Dauer zu wenig sein könnte?

Ich habe neben dem Fußball meinen Bachelor in BWL gemacht und mit meinem Bruder zusammen eine Parfum-Firma gegründet. Das läuft auch gut, aber das mache ich eher aus Leidenschaft.

Haben Sie einen Karriereplan oder lassen Sie sich eher treiben bei Ihren Entscheidungen?

Mein Ziel war die Bundesliga, und das ist sie auch immer noch.

Wären Sie enttäuscht, wenn das nicht klappt?

Natürlich. Aber man muss doch große Ziele haben. Mein nächstes Zwischenziel ist jetzt die 2. Liga. Da war ich schon mal mit einem Fuß drin, habe dann aber leider keine Chance bekommen.

Sie sprechen über Ihre Zeit in Paderborn. Was war da los?

Mich hat damals Steffen Baumgart geholt, dann ging er aber. Ich kam trotzdem, aber mit Baumgarts Nachfolger hat es nicht gepasst.

Selbst das Kochen, das mich früher genervt hat, macht mir jetzt Spaß. Luca Marseiler

Sie meinen den heutigen Trainer Lukas Kwasniok. Können Sie gut mit solchen Situationen umgehen, wenn mal etwas nicht so funktioniert wie gedacht?

Mich wurmt das, aber es gibt mir mehr Kraft. Ich weiß ja, dass ich das Zeug dazu habe. Dafür habe ich auch viel geopfert, einen privaten Athletiktrainer angestellt und die Ernährung verändert. Deswegen bin ich gerade so fit wie noch nie. Ich bin 26 Jahre alt.

So mancher wird selbst mit über 30 Jahren noch Nationalspieler.

Eben. Gegen Deniz Undav habe ich oft in der 3. Liga gespielt, da war er in Meppen. Jetzt spielt er vielleicht mit Stuttgart im nächsten Jahr Champions League und kratzt daran, Nationalspieler zu werden. Es kann schnell gehen, und was in der Vergangenheit fehlte, habe ich jetzt.

Woran arbeiten Sie derzeit am meisten?

Sehr krass an der Athletik. Mental bin ich gut dabei, ernährungstechnisch auch. Selbst das Kochen, das mich früher genervt hat, macht mir jetzt Spaß.

Ihr Vertrag bei Viktoria läuft aus. Sie haben Angebote von Zweitligisten vorliegen. Was spricht dagegen, zu bleiben?

Ich bin in diesem Jahr richtig angekommen bei Viktoria, fühle mich in der Stadt und beim Verein sehr wohl. Aber ich spiele Fußball nicht, um mich wohlzufühlen. Es geht darum, das Bestmögliche aus mir und meiner Karriere rauszuholen. Wenn ich irgendwann zurückblicke und nicht das Beste rausgeholt habe, würde ich mir in den Arsch beißen. Ich habe mich zweimal für Viktoria entscheiden, aber ich glaube, ich bin ready für die 2. Liga. Das will ich mir beweisen.

Worauf würden Sie gern eines Tages mal zurückblicken?

Ich würde sehr gern einmal für einen großen Traditionsverein spielen. Wo du zum Heimspiel kommst, und es ist ausverkauft und es sind vielleicht 40.000 oder 50.000 Leute da. Ich war immer bei etwas kleineren Vereinen, deswegen ist das ein großer Traum.

Haben Sie keinen Respekt vor dem Druck und der Erwartungshaltung?

Davor habe ich keine Angst. Das würde mich eher noch mehr anspornen. Wobei ich weiß, dass Fußballern bei Traditionsklubs der Arsch auf Grundeis geht, wenn es dann schlecht läuft. Aber dafür würde ich brennen.

Wie viele Tore werden es?

Ich wollte mehr Scorerpunkte als vergangene Saison. Die habe ich jetzt schon. Jetzt habe ich 15 Scorer im Kopf. Das könnte klappen. Viel wichtiger ist, jedem Spiel meinen Stempel aufzudrücken. Ich will der Grund sein, wieso das Team gewinnt. Das hatte ich eine Zeit lang bei Haching, dieses Jahr kommt das Gefühl wieder.

Glänzen Sie gerne?

Früher war ich ein echter Tor- jäger, bis ich 14, 15 Jahre alt war. Jetzt ist das anders. Ich bin kein Trickser, aber gehe unheimlich gern ins Eins-gegen-eins. Das ist meine Waffe und das zieht viele Blicke auf mich. Aber es geht immer darum, in den Strafraum zu gehen und ein Tor einzuleiten.