Das Zeug zum Top-Spieler: Paris Brunner in FC 24 hinzugefügt

Bisher war U-17-Weltmeister Paris Brunner nicht in EA SPORTS FC 24. Das hat der Publisher nun korrigiert. Wie auf dem echten Rasen hat der Stürmer auch digital großes Potenzial.

So gut ist Brunner in FC 24. kicker eSport

Kurz abgestoppt, dann rechts unten verwandelt. Es war der finale Elfmeter, den Deutschlands U 17 ins WM-Finale brachte - geschossen von Paris Brunner. Nicht nur beim Turnier in Indonesien, sondern auch bei seinem Verein Borussia Dortmund hat der Weltmeister für Aufsehen gesorgt.

Das kann er künftig auch virtuell in EA SPORTS FC 24. War der 17-Jährige bisher nicht im Spiel, hat das der Publisher nun per Update korrigiert. Der Stürmer startet mit einer Gesamtbewertung von 65 - bei den Attributen stechen vor allem der Abschluss, das Dribbling, Tempo und die Beweglichkeit heraus. Mit 72 und 71 sind sowohl der Abschluss als auch die Beweglichkeit am stärksten, anschließend folgt das Tempo (69 Beschleunigung, 68 Sprint) sowie Dribbling (68). Außerdem hat Brunner vier Sterne schwacher Fuß, jedoch "nur" drei Sterne Spezialbewegungen.

Auch in FC 24 das Zeug um Weltstar

Auf dem echten Rasen steht das Profi-Debüt von Brunner noch bevor, logischerweise "niedrig" zu Beginn ist also seine Gesamtbewertung. Isoliert betrachtet trügt der Schein, denn der Offensivspieler verfügt auch in EA SPORTS FC 24 über viel Potenzial. Auf 87 kann sein Overall-Rating noch ansteigen.

Wer Brunner im Karrieremodus verpflichten möchte, muss knapp 2,5 Millionen ins Ruhrgebiet überweisen. Das Gehalt des U-17-Weltmeisters beträgt im Spiel 2.000 Euro pro Woche. Wer das Geld nicht aufbringen kann, hat zudem die Möglichkeit, in die Trickkiste zu greifen. Denkbar ist eine Leihe mit Kaufoption oder eine Leihe mit Ausblick auf einen ablösefreien Transfer im Sommer 2025.

Auch wenn Brunner mittlerweile im Spiel ist, die Liste der U-17-Akteure in FC 24 ist weiterhin klein. Schalkes Assan Ouedraogo ist einer der wenigen Nationalspieler, die auch virtuell vertreten sind.