"Das zeichnet uns gerade aus": Tah über Bayers besondere Qualitäten

Bayer hat es schon wieder getan und erneut drei Punkte dank eines sehr späten Treffers eingefahren. Nach dem Leipzig-Coup sprachen Jonas Hofmann und Jonathan Tah über die Gründe des Erfolgs.

Langsam werden die Leverkusener zu Wiederholungstätern. Nach dem Last-Minute-Sieg in Augsburg (0:1) brauchte es auch in Leipzig einen Treffer in der Nachspielzeit, um die drei Punkte einzufahren. "Wenn es nach mir geht, dann braucht es das nicht", sagte Jonas Hofmann nach dem 3:2 bei "Sky", betonte aber auch, dass ihm das auch nichts ausmachen würde, "wenn wir so ein paar Spiele mehr gewinnen".

Mit Blick auf das Spiel lobte der 31-Jährige die Mentalität seiner Mitspieler, die sich nach einer mäßigen ersten Hälfte mächtig gesteigert hatten. Hofmann meinte, dass man nach der ersten Hälfte schon das Gefühl hätte bekommen können, "dass ein Punkt okay gewesen wäre". Am Ende waren es aber drei - und das habe man auch Trainer Xabi Alonso zu verdanken.

"Xabi hat in der Halbzeit vieles angesprochen", verriet Hofmann und erklärte, dass es vor allem um zwei Dinge ging: Anlaufen und zweite Bälle. In beiden Segmenten habe man sich vor der Pause "schwergetan", was aber auch am Gegner lag, der "es unfassbar stark gemacht" hatte.

Ähnlich fiel das Fazit von Jonathan Tah aus. "Leipzig hat es mit und gegen den Ball sehr gut gemacht", sagte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:2 mit Blick auf die erste Hälfte und führte aus: "Wir haben nicht die richtigen Lösungen gefunden und sind hinten oft in Eins-gegen-eins-Situationen gekommen. Es war sehr schwierig für uns."

Einigkeit bei Tah und Hofmann

Sowohl Tah als auch Hofmann waren sich aber einig darin, dass man nach dem Seitenwechsel viel besser gespeilt habe - und dies sei alles andere als leicht gewesen, wie Tah meinte: "Nach dieser ersten Hälfte war es nicht einfach auf den Platz zu kommen und so das Heft in die Hand zu nehmen. Wir haben es in der zweiten Hälfte als Team gutgemacht, sodass wir nicht mehr in diese brenzligen 50:50-Situationen gekommen sind."

Wir verlieren nie unseren Glauben. Jonathan Tah

Und Tah hatte nicht Unrecht, wie auch Hofmann wusste. Bayer kam zu "viel mehr Ballbesitz", habe "gedrückt" und habe "wegen der zweite Hälfte verdient gewonnen". Ausschlaggebend dafür sei "Mentalität, Teamgeist und der Hunger, ein Spiel nie aufzugeben", betonte Tah: "Wir verlieren nie unseren Glauben. Das zeichnet uns gerade aus."

Bayer und die Meisterfrage

Seit nunmehr 27 Spielen ist Bayer 04 ungeschlagen - und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern München, das allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. Mit zwei Heimsiegen gegen Bremen am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und im Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr) könnte der Rekordmeister aber wieder auf einen Zähler rankommen.

Wohl auch deshalb weichen die Leverkusener der Frage nach der Meisterschaft unisono aus. So sprach Tah von einem guten "Start in die Rückrunde", während Geschäftsführer Simon Rolfes auf die Frage, ob aus welchem Holz die Mannschaft denn geschnitzt sei, antwortete: "Wir sind aus Holz, das sehr hartnäckig und widerstandsfähig ist.".