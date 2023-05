"Das würde mir auf die Eier gehen": Zornigers Vorwurf an die Teams "im Niemandsland"

Der Klassenerhalt der SpVgg Greuther Fürth ist so gut wie besiegelt. Trotz der komfortablen Lage, in der sich das Kleeblatt befindet, erwartet Trainer Alexander Zorniger höchste Bereitschaft von seiner Mannschaft - schließlich soll sie sich nicht so angreifbar machen, wie es die Konkurrenz in Zornigers Augen tut.

Sieht sein Team nach wie vor in der Pflicht, auch wenn der Klassenerhalt so gut wie gesichert ist: Alexander Zorniger. IMAGO/Ulrich Hufnagel