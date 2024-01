"Das würde ich sehr persönlich nehmen": Droht Gislason ein Familienstreit?

Auf Alfred Gislason wartet zum Auftakt der Hauptrunde ein ganz besonderes Spiel. Beim Vergleich mit seinem Heimatland Island wird der Bundestrainer auch einen besonderen Blick auf die Tribüne werfen.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Das erste von vier deutschen "Endspielen" in der Hauptrunde, in die das DHB-Team mit 0:2 Punkten und 30:33 Toren aus dem Frankreich-Spiel startet, ist für Alfred Gislason kein gewöhnliches. Sogar ganz im Gegenteil. "Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich, weil man Vater, meine Brüder, Onkel und alle sitzen da", erklärte der Bundestrainer im Vorfeld der Partie am Donnerstag (20.30 Uhr). Sehr genau beobachten will Gislason, wie sich seine isländische Familie beim direkten Duell mit der deutschen Mannschaft verhält.

Mit einem verschmitzten Grinsen fügte Gislason an: "Ich bin gespannt, ob sie im deutschen Trikot da sind oder im isländischen. Wenn sie im isländischen sind, werde ich das diesmal sehr persönlich nehmen." Auch wenn er ankündigte, beide Nationalhymnen mitsingen zu wollen, der volle Fokus Gislasons gebührt dem DHB-Team. "Ich bin zwar Isländer, aber ich arbeite mit dieser Mannschaft. Und ich liebe diese Mannschaft."

Er werde "alles dafür tun, meinen Beitrag zu leisten, dieses Spiel zu gewinnen. Das kann ich garantieren." Dafür ist Gislason ohnehin viel zu ehrgeizig. Auch im Duell mit seinem Heimatland: "Vielleicht bin ich da sehr egoistisch, auch unter Freunden und Familie, aber ich will immer gewinnen."

Gislason trainierte die isländische Handball-Nationalmannschaft zwischen 2006 und 2008 selbst. Auch deswegen sei es ein Spiel, "das ich sehr, sehr ungerne verlieren würde". Ohnehin ist ein weiterer Ausrutscher verboten. "Jede Niederlage kostet das Halbfinale", ist Gislason überzeugt.

Die Vorbereitung auf die Hauptrunde sei durch die Reise von Berlin nach Köln nicht optimal, auch weil deswegen Trainingseinheiten ausfallen müssten. "Das ist schon schwierig, diese Reise machen zu müssen. Das wird in den Knochen stecken", so Gislason, der aber um gleiche Voraussetzungen für den Gegner weiß.

Island reiste aus München an - und dürfte nicht das größte Selbstvertrauen im Gepäck haben. Die stolze Handball-Nation erlebte eine äußerst durchwachsene Vorrunde, ließ dem 27:27 gegen Serbien ein überaus glückliches 31:30 gegen Montenegro folgen, ehe das deftige 25:33 gegen Ungarn den Hauptrunden-Rucksack noch schwerer machte.

Viel Bundesliga-Power - vor allem aus Magdeburg

"Sie haben noch nicht das rausholen können, was in der Mannschaft steckt", weiß Gislason: "Aus meiner Sicht haben sie die beste Rückraumreihe mit den Franzosen." Dabei nennt der Bundestrainer speziell die Magdeburger Janus Dadi Smarason, Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson, die aus dem Verein eingespielt sind und der DHB-Auswahl auf schnellen Beinen Probleme bereiten könnten.

Als "Leitwolf der Mannschaft" bezeichnet Gislason seinen ehemaligen Kieler Schützling Aron Palmarsson (seit Sommer 2023 wieder bei seinem Heimatklub Hafnarfjördur). Der Mittelmann kennt den Spielort Köln aus zahlreichen großen Spielen, auch wegen seiner sechs Jahre beim THW (2009 bis 2015) bekommt das Duell mit Deutschland eine besondere Note.

Wir werden eine sehr, sehr kämpferische isländische Mannschaft sehen, das weiß ich jetzt schon. Alfred Gislason

Im isländischen Kader stehen insgesamt acht aktuelle Bundesliga-Profis und sechs weitere ehemalige HBL-Spieler. Bester Werfer nach der Vorrunde ist der Magdeburger Magnusson mit 14 Treffern vor dem Leipziger Viggo Kristjansson (13). Gislason spricht von einer "technisch sehr guten Mannschaft", deren holpriger Start die Aufgabe noch unangenehmer macht. Er sieht darin sogar "die große Gefahr", dass es die Isländer nun erst recht beweisen wollen. "Wir werden eine sehr, sehr kämpferische isländische Mannschaft sehen, das weiß ich jetzt schon."

Und trotz der Übermacht der deutschen Fans rechnet Gislason mit "ein paar tausend sehr lautstarken" isländischen Anhängern. Es gilt die Frage zu klären: Bleibt die DHB-Auswahl in der Lanxess Arena unschlagbar?