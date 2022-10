Das Wolfsburg-Spiel bringt dem BTSV eine wichtige Erkenntnis

Eintracht Braunschweig musste im DFB-Pokal am Dienstagabend die Segel streichen, das 1:2 gegen den VfL Wolfsburg brachte dem Zweitliga-Aufsteiger allerdings eine wichtige Erkenntnis.

Er war stolz auf seine Mitspieler: Braunschweigs Kapitän Jasmin Fejzic (in Weiß). imago images

"Es war ein harter Fight", gestand Braunschweigs Trainer Michael Schiele wenige Minuten nach dem 1:2 gegen Bundesligist Wolfsburg. Ein früher BTSV-Treffer - nach gerade mal 30 Sekunden scheiterte Fabio Kaufmann - hätte die Partie womöglich in andere Bahnen lenken können. "Wir waren super in der Partie und haben uns direkt die erste Chance erspielt. Schade, dass er nicht reingegangen ist, beim Gegner wiederum war die erste Möglichkeit gleich im Tor", haderte Schiele.

Taktisch sah er einen guten Auftritt seiner Mannschaft, die sich tiefer fallen lassen und ordentlich ackern musste. Die defensive Struktur war an diesem Abend nicht das Problem: "Der Gegner hat ohne die Standardsituationen kaum Torchancen verzeichnen können. In der zweiten Hälfte klären wir den Angriff nicht richtig und bekommen mit der zweiten Chance direkt den zweiten Gegentreffer", so Schiele.

Die Effizienz machte am Dienstagabend den Unterschied. "Der Gegner war in den zwei Aktionen dann vielleicht einfach cleverer", bilanzierte Braunschweigs Trainer. Gefrusteter wirkte da schon Torschütze Maurice Multhaup, der den BTSV mit seinem Treffer in der 40. Minute zurück ins Spiel gebracht hatte. "Es ist frustrierend und ich bin sehr enttäuscht, weil heute auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre", gestand der 25-Jährige.

Neue Verletzungssorgen um Pherai und de Medina

"Natürlich hat der VfL seine Qualitäten, die haben wir aber auch", stellte Multhaup klar, der befand: "Wir waren lange Zeit ungeschlagen, man hat unser Selbstvertrauen gesehen." Trotz der "grandiosen" Kulisse stand am Ende das Aus im DFB-Pokal. Neben dem Spiel verloren die verletzungsgeplagten Braunschweiger zwei weitere Profis: Top-Scorer Immanuel Pherai (vier Tore, drei Assists in der Liga) musste bereits nach einer halben Stunde mit Oberschenkelproblemen raus, kurz nach Wiederanpfiff verletzte sich dann Verteidiger Nathan de Medina am Knie.

Daraus resultierte aber auch eine wichtige Erkenntnis beim Zweitliga-Aufsteiger. "Alle Jungs, die neu reingekommen sind, haben geliefert", lobte Kapitän Jasmin Fejzic: "Wenn man berücksichtigt, wie viele Verletzungen wir wegstecken mussten, schon vor dem Spiel als auch im Duell, kann ich nur ein riesiges Kompliment aussprechen." Die Breite im Kader ist fraglos gegeben. "Es überwiegt definitiv der Stolz", so Fejzic, der klarstellen wollte: "Es ist kein Rückschlag für uns, wir können Positives mitnehmen."

Möglichst schon für das schwere Heimspiel gegen Paderborn am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Defensive Stabilität wird auch gegen die Torfabrik der 2. Bundesliga (bereits 32 Saisontreffer) vonnöten sein.