Das WM-Aus droht: Wijnaldum erleidet Schienbeinbruch

Um seine bei Paris Saint-Germain ins Stocken geratene Karriere wieder in Schwung zu bringen, ist Georginio Wijnaldum in diesem Sommer dem Lockruf von José Mourinho gefolgt. Doch nun ist ihm ein Unglück passiert.

Gerade weil in wenigen Monaten die Winter-Weltmeisterschaft in Katar steigt und Georginio Wijnaldum dabei für sein Heimatland Niederlande unbedingt dabei sein will, hat sich der Mittelfeldmann kürzlich für den Wechsel zur Roma entschieden.

Nach seinem Wechsel von Liverpool zu PSG hat der langjährige Stammspieler eine Delle in seiner Laufbahn erlebt, ist auch aufgrund von mehreren Blessuren nicht mehr erste Wahl gewesen und dementsprechend zu nicht mehr ganz so viel Spielpraxis gekommen. Das alles hat sich mit seinem Schritt zu den von José Mourinho trainierten Giallorossi ändern sollen - direkte Einwechslung beim 1:0-Erfolg bei US Salernitana vergangene Woche beim Serie-A-Start inklusive.

OP notwendig?

Doch einen Tag vor dem ersten Heimspiel der Römer, gegen Aufsteiger US Cremonese an diesem Montag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ist Wijnaldum ein sportlicher GAU passiert. Wie sein Klub am Sonntagabend bekanntgab, zog sich der 31-jährige Routinier im Training einen Schienbeinbruch zu.

Über eine mögliche Ausfallzeit und die Art der notwendigen Behandlung macht die Roma bis dato noch keine Angaben - von einer wochenlangen Ausfallzeit ist bei solch einer Verletzung aber auszugehen. Und damit ist für den 86-maligen holländischen Nationalspieler (26 Tore) automatisch auch die schon am 20. November 2022 beginnende und bis zum 18. Dezember andauernde WM und die erhoffte Berufung vom 71-jährigen Bondscoach Louis van Gaal in Gefahr.

"In den kommenden Tagen wird sich der Spieler weiteren Untersuchungen unterziehen", so der italienische Erstligist ergänzend. Eine Operation ist nicht auszuschließen, die im Falle des Falles die Ausfallzeit noch weiter in die Länge ziehen dürfte.