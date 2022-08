Das wichtige 1:0: Nur Plea sticht Grifo noch aus

Vincenzo Grifo erzielte gegen den VfL Bochum sein 38. Tor in der Bundesliga. Es war der wichtige Treffer zum 1:0. Den erzielt der Flügelspieler besonders gerne. Ein Blick in die Statistik.

Beinahe hätte Grifo auf genau dieses Tor noch eine Weile warten müssen. Denn per Elfmeter scheiterte er am vergangenen Freitagabend zuhause gegen die Bochumer an Torhüter Manuel Riemann. Genauso mit dem ersten Nachschuss - Grifos Kopfball war erneut eine Sache für Riemann. Doch der Freiburger hatte Glück. Der Ball kam ein zweites Mal zurück und diesmal ließ er es sich nicht mehr nehmen und erzielte die 1:0-Führung, die auch nach 90 Minuten den Unterschied machte.

Wir haben nicht gewusst, kann er spielen? Den ganzen Tag ein hin und her. Christian Streich

Beinahe hätte Grifo dieses Tor gar nicht erzielen können. "Vincenzo hatte keine gute Nacht gehabt. Wir haben nicht gewusst, kann er spielen? Den ganzen Tag ein hin und her", berichtete sein Trainer Christian Streich nach der Partie. Dass der sechsmalige italienische Nationalspieler nicht zu 100 Prozent auf der Höhe war, ließen manche Situationen erahnen. Gerade gegen den Ball ging Grifo häufig nicht so energisch - und erfolgreich - zu Werke, wie gewohnt. Doch als er gebraucht wurde, war er da.

17-mal das erste Tor

Das ist eine seiner Paradedisziplinen. Von seinen 38 Bundesligatoren, 37 für den Sport-Club und einem für die TSG Hoffenheim, bedeuteten ganze 17 Treffer die 1:0-Führung. Betrachtet man nur Spieler, die in der Bundesliga mehr als 25 Tore erzielt haben, toppt diese Quote von 44,7 Prozent nur der Gladbacher Alassane Plea, der mit 19 seiner 39 Tore den ersten Treffer einer Partie erzielte (48,7 Prozent).

Während Platz drei in diesem Ranking an Bayerns Leon Goretzka geht, folgt auf vier schon wieder ein Teamkollege Grifos. Michael Gregoritsch erzielte in 18 von 42 Fällen (42,9 Prozent) den ersten Führungstreffer. Lässt man die Mindestens-25-Tore-Regel außen vor, führt der Mainzer Jonathan Burkhardt mit der imposanten Quote von 64, 3 Prozent (9 von 14) die Statistik an.

Grifo jetzt auf einer Stufe mit Luca Toni

Der Treffer gegen Bochum verhalf Grifo gleich in zwei Statistiken zum Sprung auf Platz zwei. Zum einen zog er mit dem 38. Bundesligator mit seinem vielleicht bekanntesten Landsmann, der je in der Bundesliga spielte, gleich: Dem Ex-Münchner Luca Toni. Nur der jetzige Augsburger Daniel Caligiuri (50 Tore) hat noch häufiger getroffen. Auch im Vereinsinternen Ranking bedeuten 37 Tore jetzt Platz zwei - gemeinsam mit Papiss Demba Cissé. Nur Nils Petersen traf noch öfter für die Breisgauer (68-mal).

Zu guter letzt machte Grifo auch noch sein persönliches Sammelalbum voll. Ein Tor gegen Bochum hatte ihm noch gefehlt, gegen alle anderen 16 Bundesligisten war er schon erfolgreich. Nur einer fehlt, der SC Freiburg.

Das wird auch noch eine Zeitlang so bleiben. Erst Anfang Juli hatte er seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert.