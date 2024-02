Das Wechselspiel geht weiter: Undav ist Spieler des Monats Januar

Die Rochade hat die nächste Runde erreicht: Nach einem Leverkusener ist nun mit Deniz Undav wieder ein Stuttgarter zum Bundesliga-POTM für EA SPORTS FC 24 gewählt worden.

Auch im Monat Januar wird das Leverkusen- Stuttgart-Wechselspiel beim Player of the Month (POTM) in EA SPORTS FC 24 nicht beendet. Stattdessen kommt gar eine weitere Rochade hinzu. Denn seit Oktober haben entweder Florian Wirtz oder Deniz Undav die Auszeichnung erhalten.

War zuletzt der Leverkusener zum zweiten Mal an der Reihe, wurde nun erneut der Stuttgarter von der Community zum Spieler des Monats gewählt. Durchgesetzt hat er sich bei der Wahl gegen Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund, Leverkusens Alejandro Grimaldo und Piero Hincapie sowie den Frankfurter Niels Nkounkou und Jamal Musiala von Bayern. Nicht nominiert gewesen war diesmal Harry Kane.

Stark im Februar - unauffällig im Januar

Hat Undav im Februar bisher sehr starke Leistungen gebracht - und könnte somit bald wieder zur Wahl stehen -, konnte der ehemalige Meppener im Vormonat nur gegen RB Leipzig überzeugen. Beim 5:2-Erfolg schoss er drei Tore. Zuvor gab es jedoch zwei Niederlagen ohne jeglichen Scorerpunkt des Angreifers. Ob tatsächlich das Wechselspiel den Ausschlag gegeben hat?

Einhergehend mit der Auszeichnung bekommt der 27-Jährige erneut eine Spezialkarte in Football Ultimate Team (FUT) von EA SPORTS FC 24. Abzuschließen ist diese turnusmäßig über eine Squad Building Challenge (SBC). Zwei Teams müssen eingetauscht werden, deren Durchschnittsrating 83 und 84 beträgt. Außerdem muss in einem von ihnen mindestens ein Akteur aus der Bundesliga stehen, im anderen ein Spieler des Teams der Woche. Die Kosten der SBC werden von FUTBIN aktuell mit rund 49.000 Münzen beziffert.

Damit hätte sich der Preis gegenüber Undavs erster POTM-Variante in etwa verdoppelt. Verbessert hat sich die Spezialkarte im Gesamtrating um einen Punkt: Tempo, Passen, Dribbling und Physis erhalten zwei zusätzliche Zähler, Schuss und Defensive dagegen einen.