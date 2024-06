Das Warten auf die Mavs-Rollenspieler: "Musst Höhen und Tiefen akzeptieren"

Die Dallas Mavericks liegen in den NBA Finals mit 0:2 gegen die Boston Celtics hinten. Die fehlende Unterstützung für Superstar Luka Doncic ist ein Knackpunkt in der bisherigen Serie.

Als Anführer, der er ist, übernahm Luka Doncic kurz nach der zweiten Niederlage der Mavs im zweiten Finals-Spiel die Verantwortung für das 98:105. "Ich denke, meine Ballverluste und meine vergebenen Freiwürfe haben uns das Spiel gekostet", meinte der Slowene.

Acht Turnover und vier vergebene Freiwürfe bei acht Versuchen standen am Ende im Boxscore hinter seinem Namen. "Ich muss viel besser werden in diesen beiden Kategorien." Sein Triple-Double (32 Punkte, 11 Rebounds, 11 Assists) überspielte er selbstlos. Denn Doncic war auch in Spiel 2 der mit Abstand beste Mann bei den Texanern, ohne ihn wären sie chancenlos gewesen. So haben nicht er, seine Ballverluste oder die vergebenen Freiwürfe zur Niederlage beigetragen, sondern die fehlende Unterstützung der Teamkollegen.

"Am Ende des Tages müssen wir unsere Würfe treffen, um das Spiel zu gewinnen", wusste schließlich auch Doncic und das war bei den Rollenspielern der Mavs kaum der Fall. Die restlichen Mavs ohne Doncic standen bei äußerst schwachen 2/17 von Downtown. Selbst die seltenen offenen Würfe fielen nicht. Auch Doncics Co-Star Kyrie Irving schwächelte erneut (16 Punkte bei 18 Würfen).

Irving unbesorgt: "Das ist Teil des Spiels"

"Er ist nicht allein und das werden wir ihm auch sagen", meinte eben jener Irving, der in der bisherigen Serie gegen sein Ex-Team in acht Anläufen noch keinen einzigen Dreier getroffen hat. "Er hat das Gefühl, dass er besser spielen könnte, genau wie ich. Aber ich würde die Last der Verantwortung tragen. Die ersten beiden Spiele waren nicht meine besten."

Zwar sei er "ein bisschen enttäuscht" von sich selbst, seine Möglichkeiten bisher nicht genutzt zu haben und verwies dabei auch auf die starke Defense von unter anderem Jrue Holiday oder Jaylen Brown, die der Mavs-Offense auch in Spiel 1 schon Probleme bereitete. Wirkliche Sorgen macht sich Irving aber noch nicht. "Das ist Teil des Spiels. Du musst die Höhen und Tiefen akzeptieren."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Head Coach Jason Kidd: "Er hatte gute Würfe, sie sind einfach nicht reingegangen. So ist Basketball. Manchmal triffst du, manchmal nicht. Aber du musst immer weiter spielen."

Besserung in der heimischen Halle?

In der Nacht auf Donnerstag (2.30 Uhr deutscher Zeit) gehen die Finals in Dallas weiter, normalerweise treffen Rollenspieler in Heimspielen hochprozentiger. Darauf wird es nun auch für die Mavs ankommen. Bislang liegt die Dreierquote der Mavs exklusive Doncic in den Finals bei extrem schwachen 15,6 Prozent (5/32). Es liegt also nicht am Slowenen, dass Dallas mit 0:2 in der Serie hinten liegt.

"Er war großartig - egal, was er sagt", sagte Kidd mit Blick auf Spiel 2. "So ist er einfach. Er ist ein Anführer. Aber es liegt nicht allein an ihm. Wir sind ein Team. Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team."