"Das war Weltklasse": Streich lobt Dreierpacker Gregoritsch

Es war ein Abend voll nach dem Geschmack des SC Freiburg: 5:0 gewonnen, die nächste Runde der Europa League erreicht. Besonders glücklich war Michael Gregoritsch.

"Wir wollten früh für Klarheit sorgen im Spiel, das ist uns gut gelungen. Olympiakos war nach dem 1:0 verunsichert, das haben wir gut ausgenutzt. Heute ging auch viel zusammen", ordnete Mittelfeldmann Maximilian Eggestein das 5:0 gegen Piräus ein.

Bereits in der dritten Minute traf Michael Gregoritsch zum 1:0. Es war das erste Pflichtspieltor in dieser Saison für den Österreicher, der zuvor zehnmal in der Bundesliga, zweimal im Pokal sowie zweimal in der Europa League leer ausging. "Der Gregerl (Gregoritsch, d.Red.) hatte es so schwer, er hatte eine Verletzung und alles Mögliche. Dann macht er das 1:0, das war Weltklasse", lobte Coach Christian Streich am RTL-Mikrofon.

Und mit diesem Treffer platzte beim Angreifer der Knoten, denn bis zur 36. Minute hatte Gregoritsch einen Hattrick erzielt. "Manchmal braucht man so ein Spiel, dass man sich ein bisschen den Frust von der Seele schießt. Gregerl hat keine einfache Zeit hinter sich, heute hat er sich mit einer überragenden Leistung belohnt", freute sich Eggestein für seinen Teamkollegen.

Streich: "Das war ein toller Abend"

Die beiden weiteren Treffer erzielten im Übrigen Kiliann Sildillia und Ritsu Doan. Mit diesem klaren 5:0 bescherten die Freiburger ihren Fans ein weiteres schönes Erlebnis in der Europa League. "Das war ein toller Abend. Wir haben in der Europa League tolle Spiele gemacht, das ist etwas ganz besonderes", war auch Streich am Donnerstagabend glücklich.

Freiburg hat nun nach fünf Spielen zwölf Punkte auf dem Konto und damit genauso viele wie West Ham. Mindestens Platz zwei haben die Breisgauer sicher, damit überwintern sie auf jeden Fall in der Europa League. Aber der Gruppenerste zieht direkt ins Achtelfinale ein und spart sich die Play-offs. Somit ist das Spiel am 14. Dezember (21 Uhr) in London durchaus wichtig. Das Hinspiel in Freiburg hat West Ham mit 2:1 gewonnen.