"Das war von allen der Wahnsinn": Bayreuths Coup gegen die Löwen

Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet: Schlusslicht Bayreuth siegte am Samstag gegen die Münchner Löwen. Während die SpVgg sehr stolz war, gab es bei den Sechzigern natürlich lange Gesichter.

"Die ersten paar Minuten waren schon gut, dann haben wir im Aufbauspiel zu fahrig gespielt. Was wir in der letzten Woche gut im Griff hatten, darin waren wir heute mangelhaft", haderte Löwen-Coach Michael Köllner nach der Partie bei "MagentaSport". "Dann kam der Gegner natürlich auf und dann spielt auch der Kopf eine Rolle. Wir müssen durch Skenderovic das 1:0 machen und im Gegenzug erwischt es dich dann. Dann schaffst du es eben nicht immer, einen Rückstand aufzuholen."

Ähnlich sah es auch Defensivmann Philipp Steinhart: "Wir machen die Tore nicht und im Gegenzug kriegen wir das 0:1. Dann laufen wir die ganze Zeit hinterher und der Gegner stellt sich tief rein." Speziell in der zweiten Hälfte waren die Löwen besser (Köllner: "In der zweiten Hälfte waren wir schon drückend überlegen."), der Ausgleich wollte an diesem Tag in Bayreuth aber nicht fallen.

"Bayreuth hat bravourös gekämpft und am Ende hat es sich so angefühlt wie ein Pokalspiel. Der unterklassige Verein führt und die höherklassige Mannschaft kommt nicht in die Gänge", so der Gästecoach. 12.000 Zuschauer waren an diesem Samstagnachmittag ins ausverkaufte Hans-Walter-Wild-Stadion gekommen, viele Löwen-Fans aber natürlich auch sehr viele Anhänger der SpVgg. Und die Fans der "Altstadt" peitschten ihr Team am Ende zum Sieg.

Großes Lob von Kolbe an die Mannschaft

Während es beim Tabellenzweiten aus München lange Gesichter gab, strahlten die Bayreuther, die durch das 1:0 den letzten Platz verließen. Speziell nach den Niederlagen gegen Verl und in Halle hatten diesen Erfolg wohl die wenigsten kommen sehen. "Das war ein absoluter Fight. Wir haben die letzten zwei Spiele den Kampf nicht so angenommen, wie wir es wollten. Heute war es von allen Jungs der Wahnsinn, wir haben uns in jedem Ball mit zwei, drei Mann reingeworfen", freute sich Bayreuths Keeper Sebastian Kolbe, der mal wieder, wie bereits in der ganzen Saison, zu den Besten seines Teams zählte.

Es gelang zwar mal wieder kein zweites Tor, doch die Hausherren kämpften bis zum Schluss und hielten die Null. "Ich weiß nicht, wie oft die Löwen auf dem Boden lagen. Genauso muss es gehen, das zeichnet uns aus, genau so kommen wir ins Spiel", lobte Kolbe die Aggressivität der SpVgg an diesem Tag. "Ich freue mich, dass wir den Kampf 90 Minuten angenommen haben."