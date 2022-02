"Das war unterirdisch": FCK gegen Waldhof und die Erinnerungen ans Hinspiel

Es war ein denkwürdiges Derby an diesem 11. September vergangenen Jahres zwischen Lautern und Waldhof. Nicht wegen vieler schöner Tore oder zahlloser technischer Kabinettstückchen. Für die einen war's "unterirdisch", die anderen bekamen danach die Kurve.

Der 11. September 2021 wird womöglich in die Annalen des FCK eingehen. Als Tag, an dem die Roten Teufel den Pfad Richtung Aufstieg entdeckten. So gar nichts sprach im Duell mit dem Erzrivalen Waldhof Mannheim für die Elf von Trainer Marco Antwerpen. Zwar stand es zur Halbzeit 0:0 - der FCK aber hatte in einem hitzigen Derby schon zwei Rote Karten kassiert und folglich 45 Minuten mit zwei Mann weniger zu bestreiten.

Ein erstes Gegentor schien eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und doch: Es blieb bei einer Nullnummer, die Mannschaft und Publikum auf dem Betzenberg hernach wie einen Sieg feierten. Mit Fußball hatte das Ganze zwar wenig zu tun gehabt, gleichwohl gilt dieser Nachmittag im Nachhinein als Lauterer Erweckungserlebnis. "Tatsache ist: Wir haben in diesem Spiel gesehen, wie man durch Zusammenhalt über sich hinauswachsen kann", blickt Antwerpen zurück. Sein Team verlor seither neben einem 1:2 im Landespokal in Mechtersheim nur noch ein Spiel (0:2 gegen Würzburg) und kletterte bis hoch auf Aufstiegsrang 2.

Der SV Waldhof, an diesem Samstag im September noch sechs Punkte vor dem Erzrivalen, ist dagegen etwas abgerutscht und weist aktuell bei einem Spiel mehr als der FCK vier Punkte weniger auf. Der Druck lastet also auf den Mannheimern, oder? "Das weiß ich nicht", sagt Antwerpen, verweist indes auf die mentale Stärke seiner Truppe: "Wir sind in der Lage, solche Spiele sehr fokussiert anzugehen."

Und wer nicht alles mitdiskutierte: Mannheims damaliger Sportlicher Leiter Jochen Kientz mit einem Ordner. imago images/Jan Huebner

Högers neue Erfahrungen

Auf der Gegenseite sind die Erinnerungen ans Hinspiel natürlich nicht so gut. "Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber selbst habe ich sowas noch nicht erlebt. Das war unterirdisch und ist aus dem Ruder gelaufen", sagt beispielsweise Marco Höger über eine Partie, die zwischenzeitlich in eine Treterei ausartete. Der Routinier hat gute Vergleichsmöglichkeiten, denn mit dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 hat der Mittelfeldspieler viele heiße Nachbarschaftsduelle hinter sich gebracht.

Dass die Pfälzer vor den Kurpfälzern liegen, beeinflusst die Gemengelage in Högers Augen jedoch nicht: "Die Tabellenkonstellation ändert erst mal nichts an der Favoritenrolle in einem Derby. Das musste ich in der Vergangenheit lernen", erklärt Höger, der die Anspannung im Umfeld der Mannheimer wahrnimmt, deshalb aber nicht in Panik verfällt. "Die Formkurven der Teams spielen weniger eine Rolle, da gelten ganz andere Gesetze", sagt er gelassen.

Verlaat kehrt zurück - Wird Winkler fit?

Aus personaltechnischer Sicht hat der Waldhof Positives zu berichten: Mit Jesper Verlaat hat Coach Patrick Glöckner wieder eine Alternative mehr in der Defensive. Der Innenverteidiger ist zurück im Training, dürfte für das Derby aber nur als Einwechselspieler zur Verfügung stehen.

Beim FCK kehrt der im Topspiel gegen Magdeburg erkältet fehlende Stürmer Daniel Hanslik vermutlich in den Kader zurück. Bleibt die Frage, ob Alexander Winkler rechtzeitig fit wird. Fällt der Routinier erneut aus, muss Antwerpen sich nicht sorgen: Hikmet Ciftci löste die Aufgabe links in der Dreierkette bravourös. "Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht", lobt der Trainer. Ciftci selbst formuliert für den Klassiker die passende Losung: "Das Spiel bedeutet viel für die Umgebung, für den Verein. Es gibt nur eines, und das heißt: siegen." Es wäre ein Meilenstein Richtung 2. Liga. Und ein schwerer Rückschlag für den Tabellensechsten Mannheim.