"Das war schon außergewöhnlich" - Gerland-Rekord bleibt für Kramer unerreicht

Erleichterung in Bielefeld nach dem ersten Saisonsieg. Das 1:0 beim VfB Stuttgart bewahrte zugleich auch Arminias Trainer davor, in einer unrühmlichen Statistik weiter nach oben zu rücken …

Endlich einmal kein langes Warten, oft genug später gepaart mit großer Enttäuschung. Masaya Okugawa sorgte schon in der 19. Minute für Bielefelds frühestes Saisontor, das in Stuttgart schließlich bis zum Ende Gültigkeit behalten sollte. Es war zudem erst das zweite Spiel, in dem Arminia in Führung gehen konnte. Doch anders als zuvor am 2. Spieltag in Fürth kassierte das Team diesmal nicht noch das 1:1, sondern punktete dreifach.

Sehr zur Freude von Frank Kramer. "Mit welcher Leidenschaft wir verteidigt haben, das war schon außergewöhnlich", zollte der Trainer seiner Mannschaft Respekt und sprach von einem gerechten Ergebnis.

"Verdient, wenn man sieht, dass wir noch zweimal die Unterkante der Latte getroffen und den Ball einmal an den Pfosten geköpft haben. Da hätten wir es eventuell früher entscheiden können", führte der 49-Jährige die Top-Chancen an, die Amos Pieper, Andres Andrade und Janni Serra unglücklich vergeben hatten. Da hätte sich seine Elf noch deutlicher belohnen können, befand der Coach. "Wir müssen in der Bundesliga immer mehr aufwenden als alle anderen, intensiv spielen, auch entschlossen sein. Das waren wir auch zum gegnerischen Tor."

15 Partien für Gerland

Nach zehn Spielen ohne Sieg konnte die Arminia also wieder gewinnen, und das verhinderte ganz nebenbei auch, dass Frank Kramer in einer unrühmlichen Wertung weiter Boden "gutmacht". Im ewigen Ranking jener Trainer des Vereins, die am längsten ohne Sieg weiter amtieren durften, ohne gefeuert zu werden, liegt der in März dieses Jahres verpflichtete Fußballlehrer auf Platz drei, gleichauf mit Gerd Roggensack. Der einstige Klassestürmer blieb als DSC-Trainer in der Saison 1984/85 ebenfalls zehnmal hintereinander sieglos, ohne dafür seinen Job einzubüßen.

Arminias von den Fans gewählter "Jahrhunderttrainer" Ernst Middendorp überstand 1997/98 sogar zwölf Partien in Folge, ohne zu gewinnen. Vorerst unerreicht bleibt aktuell für Kramer wie einst auch für Roggensack und Middendorp jener Rekord, den Hermann Gerland in der Abstiegssaison 1999/2000 hinnehmen musste: Gleich 15-mal am Stück wartete das von ihm betreute Bielefelder Team damals vergebens auf den ersehnten "Dreier".