"Das war nicht spontan": Tuchel erklärt Torwarttausch

Mit seinem späten Torwartwechsel hat Thomas Tuchel das Finale um den UEFA-Supercup zu Chelseas Gunsten entschieden. Danach erklärte er die lange Geschichte dahinter.

Entscheidender Moment im UEFA-Supercup-Finale 2021: Kepa (re.) kommt für Edouard Mendy. AFP via Getty Images

Den Grundstein für Chelseas Triumph im UEFA-Supercup legte Thomas Tuchel schon, als in London noch Winter herrschte. Vor seinem ersten Pokalspiel, dem 1:0 im Achtelfinale in Barnsley am 11. Februar, war der damals neue Trainer auf ein paar Daten aufmerksam gemacht worden - die genau sechs Monate später Folgen hatten.

Dass Tuchel am Mittwochabend in Belfast kurz vor Ende der Verlängerung gegen Villarreal Ersatztorwart Kepa für seine Nummer 1 Edouard Mendy einwechselte, war jedenfalls kein Zufall. "Das war nicht spontan", betonte Tuchel im Wissen, dass alles gut gegangen war: Kepa parierte im Supercup-Elfmeterschießen die Elfmeter von Aissa Mandi und Raul Albiol und bescherte Chelsea den zweiten Supercup-Titel nach 1998.

Tuchels Elfmeter-Statistik: "Zweitbester war Kepa, Drittbester Edou"

Schon unmittelbar vor jenem Spiel in Barnsley sei in seinem Trainerteam über einen solchen Wechsel gesprochen worden, erzählte Tuchel. "Die Analysten und Torwarttrainer haben mir Daten vorgestellt", die auf "ungefähr 1000 Elfmetern" basiert und gezeigt hätten, "dass Willy Caballero der Beste darin ist, Elfmeter zu halten. Zweitbester war Kepa, Drittbester Edou."

Danach habe er allen drei Keepern "sehr offen" erklärt, dass er diese Daten in K.-o.-Spielen zu nutzen gedenke: "Wenn wir noch einen Wechsel übrig haben, nehmen wir diesen Wechsel vor - nicht aus persönlichen Gründen, sondern um der Mannschaft zu helfen, um unsere Chancen zu erhöhen, weil wir einen statistischen Beleg dafür haben."

Dass Mendy das akzeptiert habe, sei "fantastisch", findet Tuchel. "Er hat sein Ego beiseitegelegt, und - das ist der Schlüssel - er weiß genau, warum wir es machen. Er weiß, dass das keine plötzliche Idee des Trainers ist." Es gebe nun mal Beweise dafür, dass Kepa "in dieser Disziplin besser ist".

Während Caballero den Klub in diesem Sommer verlassen hat, bestätigten die anderen beiden Torhüter am Dienstagabend, dass sie schon seit einem Jahr von der Absprache wussten. Kepa sagte, er sei "bereit" gewesen, Mendy, dass er sich sehr für seinen Vertreter freue.

Für Tuchel hätte es nicht besser laufen können: Chelsea hat den Titel, und Kepa, der immer noch teuerste Torhüter der Welt, durfte sich endlich mal wieder wichtig fühlen. Seinen persönlichen Tiefpunkt an der Stamford Bridge hatte der Spanier im Februar 2019 erlebt - als er sich im Ligapokalfinale gegen Manchester City (3:4 i.E.) kurz vor Ende der Verlängerung geweigert hatte, für Caballero das Feld zu räumen.

Alle UEFA-Supercup-Gewinner in der Übersicht