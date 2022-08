"Das war nicht nur Zufall": Baumgartner erklärt sein Hackentor

Die TSG 1899 Hoffenheim schlägt Bayer Leverkusen souverän 3:0 und beweist bei zwei Treffern außergewöhnlichen Spielwitz.

Da musste Kevin Vogt lachen. "Ich glaube, er macht mehr Tore, wenn er die Hacke nicht benutzt", scherzte der Verteidiger der TSG Hoffenheim nach dem 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen am Sky-Mikrofon über Teamkollege Christoph Baumgartner. Der Österreicher hatte den Ball beim 1:0 sehenswert mit der Ferse an Torhüter Lukas Hradecky vorbeibugsiert.

Es war nicht nicht die einzige, aber die spektakulärste Aktion dieser Art in den 90 Minuten. "Wir waren sehr spielfreudig, das hat mir gut gefallen", lobte Vogt und betonte: "Wir wollen Spaß machen. Ich glaube, dass der mutige Fußball immer mehr mit Siegen belohnt wird."

Er tat es schon einmal

Baumgartner verband mit seinem kleinen Kunststück Effektivität und Ästhetik und war auch sonst einer der auffälligsten Akteure auf dem Rasen. "Es entsteht aus der Situation", sagte der Mittelfeldspieler und erklärte: "Ich stehe mit dem Rücken zum Tor und habe nicht so viele Möglichkeiten, bin aber nah am Tor. Ein ähnliches Tor habe ich bereits in Bremen geschossen. Von daher war es nicht nur Zufall. Ich habe versucht, den Ball hart in den Boden zu drücken, damit er weit wegspringt." Mit Erfolg.

Bereits Ende Januar 2020 hatte Baumgartner mit der Hacke eingenetzt. Auch damals stand das Endergebnis 3:0 für Hoffenheim. Nun also die Wiederholung. Wie spektakulär die Aktion aussah, war auch dem Schützen bewusst: "Es war schon ein geiles Tor."