"Das war nicht genug" für einen Lauf zum Weltmeistertitel: Klare Worte von van Gaal

Mit einer ganz schwachen Leistung hat die Niederlande ein 1:1 gegen Ecuador erreicht. Mehr nicht. Vielmehr ließ Oranje mit einer Ausnahme offensiv nahezu alles vermissen - und erntete dafür Kritik vom eigenen Trainer.

Kritischer Blick: Louis van Gaal hatte am Spiel seiner Oranje-Mannschaft reichlich auszusetzen. IMAGO/Agencia MexSport

Wen ein holländischer Fan an diesem Freitag bereits nach sechs Minuten wieder den TV ausgemacht hatte, dann durfte er positiv gestimmt über seine Fußballnation gedacht haben. Denn bis dato hatten die Niederländer erstens gut gespielt - und zweitens eiskalt vollstreckt: Nach toller Vorlage von Ex-Bremer Davy Klaassen war dem offenbar von mehreren Klubs umworbenen Cody Gakpo (bei der PSV Eindhoven noch bis 2026 unter Vertrag) ein grandioser wie unhaltbarer Knaller ins linke Eck gelungen.

Die Fans, die aber drangeblieben waren, die erlebten spielerische herbste Ernüchterung. Nur zwei Torschüsse, 15 auf der anderen Seite, keinerlei weitere Ideen im Angriff, auch nicht mit Jokern wie dem hochveranlagten Memphis Depay oder Ex-Wolfsburger Wout Weghorst.

Die Leistung der renommierten Fußballnation, die nach dem verlorenen Finale 2010, dem dritten Platz 2014 und der verpassten Qualifikation 2018 eigentlich ganz hoch hinaus möchte, konnte nicht schöngeredet werden. Zumal die als Außenseiter ins Spiel gegangene La Tri neben dem verdienten Ausgleich durch Torgarant Enner Valencia auch noch dramatisch an der Querlatte gescheitert war.

"Die Qualität der kommenden Gegner ist deutlich höher"

Und sie wurde auch nicht schöngeredet. Das machte die schonungslose Analyse von Bondscoach Louis van Gaal gegenüber den Medien vor Ort in Katar mehr als klar: "Das war nicht genug, wir haben den Ball viel zu oft hergegeben. Wir haben jeden Zweikampf verloren, jeden zweiten Ball. Unseren Ballbesitz haben wir außerdem nicht gut genutzt, Ecuador war physischer und schneller."

Der 71-jährige van Gaal, vielen sicherlich noch aus seiner Bayern-Zeit zwischen 2009 und 2011 bestens bekannt, ergänzte: "Wenn wir Weltmeister werden wollen, müssen wir uns verbessern." Zumal der erfahrene Mann weiß: "Die Qualität der kommenden Gegner ist deutlich höher."

Am Ende konnte sich Oranje immerhin sicher sein, nach dem ebenfalls überschaubaren 2:0 gegen den Senegal zum WM-Auftakt und dem jetzigen 1:1 gegen Ecuador bereits mit vier Punkten dazustehen und ziemlich wahrscheinlich schon das Achtelfinale erreicht zu haben. Denn einerseits werden sich am finalen Spieltag am kommenden Dienstag (16 Uhr) Ecuador und Senegal die Punkte gegenseitig wegnehmen, während es die Holländer parallel mit dem bereits ausgeschiedenen WM-Gastgeber Katar zu tun bekommen.

"Das war nicht die Leistung, die ich erwartet habe. Ecuador hätte gewinnen können", führte van Gaal seine Enttäuschung weiter aus. "Wir haben einfach kein gutes Spiel gemacht. Wir waren gut in der Verteidigung, ok - aber nicht gut, wenn wir in Ballbesitz sind. Das ist unser Problem."