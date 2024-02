"Das war mir zu wenig": Anfang vermisst Grundtugenden und muss Abwehr umbauen

In intensiven Trainingseinheiten hat sich Dynamo Dresden auf das Duell mit Rot-Weiss Essen vorbereitet. Den Sachsen sind sowohl Leichtigkeit wie auch Grundtugenden verloren gegangen, der Trainer muss am Wochenende seine Abwehr umbauen.

Eigentlich schien der Knoten geplatzt. Zumindest dachte man das in Dresden nach dem 7:2 gegen Lübeck. Anlass gab nicht allein das Ergebnis, sondern die Tatsache, dass Dynamo endlich wieder unbeschwert, ja fast schon erfrischend offensiv spielte. Spätestens nach dem 1:2 in Aue manifestieren sich die Entwicklungen. Dem Spiel der SGD fehlt Leichtigkeit.

Ablesen lässt sich das an den Ergebnissen. Vier der letzten sechs Spiele gingen verloren. Der einst komfortable Vorsprung auf Platz 3 ist dadurch auf magere zwei Zähler geschmolzen. Der für den Verein so wichtige Aufstieg ist noch immer aus eigener Kraft möglich. Die Klasse dafür hat die Mannschaft. Aber, und das musste auch Markus Anfang am letzten Sonntag erstmalig eingestehen: Die Anspannung steigt. "Die Jungs selber machen sich extrem Druck", erklärt der Trainer.

Offensive Entlastung fehlt - Arslan braucht noch Zeit

Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive ist das immer mehr zu sehen. Während die SGD bereits neun Gegentreffer hinnehmen musste, fehlt abgesehen von Lübeck die offensive Entlastung. Einer, der die schon aus der Hinrunde bekannte Problematik lösen soll, ist Winter-Leihgabe Ahmet Arslan. Anfang: "Wir haben Ahmo zurückgeholt, weil wir zu viele Chancen liegen lassen und Ahmo Tore machen kann."

Die Erwartungshaltung gegenüber dem letztjährigen Toptorjäger ist riesig. Doch der Spieler muss nach Monaten ohne Wettkampfpraxis erst zu sich finden. Die Zeit dafür haben aber weder er noch Dynamo.

So soll es gegen RWE, das am Donnerstag mit Trainer Christoph Dabrowski verlängerte und zu den unmittelbaren Dynamo-Verfolgern gehört, erst einmal die Rückkehr zu den Grundtugenden richten. "Das war mir zu wenig", so Anfang. In Trainingseinheiten "mit vielen Zweikämpfen, Durchsetzungsvermögen und Härte" bereitete sich die SGD in dieser Woche auf Essen vor. "Wir müssen die Situation annehmen, uns wieder herankämpfen und dürfen nicht versuchen, den Fußball zu zelebrieren", mahnte Anfang und fordert von seinen Spielern eine klare Steigerung in Sachen Demut, Fleiß und Körpersprache.

Kraulich fällt aus, Ehlers noch fraglich

Seine Defensive wird er umbauen müssen. Lars Bünning fehlt gelbgesperrt, mit Tobias Kraulich (Oberschenkel-Probleme) fällt ein zweiter Innenverteidiger aus, Kevin Ehlers (nach Fußverletzung) hat sein Pensum erst wieder erhöht, noch ist fraglich, ob er am Spieltag bei 100 Prozent sein kann. Jakob Lewald bleibt womöglich als einziger gelernter Spieler für das Abwehrzentrum übrig. Improvisation ist somit vor über 29.000 Fans gefragt.