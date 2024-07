"Das war es, was mich am meisten beunruhigt hat...": Nikolaj Jacobsen über Mikkel Hansen

Mikkel Hansen hat den Sprung in den dänischen Olympia-Kader geschafft. Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen erklärt, warum es nicht sicher war, dass der Superstar dabei sein kann.

Mikkel Hansen bekommt seinen letzten großen Auftritt. Er steht im Olympia-Kader der Dänen.

"Er ist ein wirklich guter Handballer und hat einen großen Einfluss auf die Nationalmannschaft gehabt. Den wird er auch bei den Olympischen Spielen haben", so Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen gegenüber TV2 Sport.

"Ich glaube, dass er immer noch auf einem sehr hohen Niveau spielt, wenn er seinen Höhepunkt erreicht. Das hat er auch im Champions-League-Finale gezeigt. Es ist völlig verdient, dass Mikkel in der Mannschaft ist", meint der frühere Coach der Rhein-Neckar Löwen.

"Über seine spielerischen Qualitäten habe ich mir keine Sorgen gemacht"

Für Jacobsen war es sehr wichtig, dass Mikkel Hansen in der Schlussphase der Saison wieder mehr Torgefahr ausgestrahlt hat. Nach einer Leistenverletzung, die Hansen sieben Wochen zum Zuschauen zwang, führte der 36-jährige sein Team Aalborg beim Champions-League-Final4 ins Finale. Im Endspiel gegen den FC Barcelona spielte Mikkel Hansen groß auf. Seine acht Tore reichten aber nicht, um den großen Favoriten zu schlagen (30:31). Mit der letzten Aktion hämmerte er einen Freiwurf an die Latte. Das Ende seiner Karriere im Vereinshandball.

Aufgrund der hohen Belastung bei den Olympischen Spielen (alle zwei Tage ein Spiel) stand ein Fragezeichen hinter der Olympia-Nominierung Hansens. "Alles ist gut gelaufen. Er hat gut trainiert und ist in guter körperlicher Verfassung. Das war es, was mich am meisten beunruhigt hat. Über seine spielerischen Qualitäten habe ich mir keine Sorgen gemacht", erklärt Nikolaj Jacobsen.

Mikkel Hansen hat an den Olympischen Spielen 2008, 2012, 2016 und 2021 teilgenommen. 2016 gewann er mit Dänemark Gold. Das Team um Hansen ist neben Europameister und Gastgeber Frankreich sicherlich der größte Favorit auf den Olympiasieg 2024.