"Das war ein Unfall": Kaminskis Versprechen an die VfL-Fans

Seine erste Saison in Wolfsburg verläuft für Jakub Kaminski bisher positiv. Doch beim 0:6 in Dortmund geriet auch er unter die Räder. Der 20-Jährige sieht dies dennoch als gute Erfahrung, aus der er lernen kann.

Will aus dem Debakel in Dortmund seine Lehren ziehen: Jakub Kaminski IMAGO/Team 2

Trainer Niko Kovac erwartet eine Reaktion. Der VfL Wolfsburg hat sich in dieser Woche nicht mehr groß aufgehalten mit dem 0:6-Debakel von Dortmund, tiefergehende Aktionen neben der obligatorischen Analyse des Trainerteams gab es nicht. Kein Machtwort von Geschäftsführer Marcel Schäfer, keine Schimpftirade von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Schließlich bleibt nicht mehr viel Zeit, um in dieser Saison grundsätzliche Dinge zu verändern. Zumal die Überzeugung vorherrscht, dass der Auftritt vom Sonntag nur ein Ausrutscher war. Oder, so wie es Jakub Kaminski ausdrückt: "Ein Unfall."

Dass dieser nicht im Totalschaden mündet und dafür sorgt, dass der VfL in den letzten drei Spielen seine Chance auf das internationale Geschäft verspielt, dafür sind Trainer und Team verantwortlich. Die Spieler sehen sich in der Pflicht. "Ich kann versprechen", sagt Kaminski, "dass wir nicht noch einmal mit 0:6 verlieren. Wir wollen zeigen, dass es in Dortmund wirklich nur ein Unfall war".

"Für das erste Jahr ist das gut"

Derart hoch habe der 20-Jährige in seiner noch jungen Profikarriere noch nie verloren, erzählt er. In Dortmund bekam auch er in der anfänglichen 3-5-2-Formation als linker Schienenspieler seine defensiven Grenzen aufgezeigt. So schmerzhaft es war, von Adeyemi, Malen und Co. überlaufen zu werden, so hilfreich soll dies für die persönliche Zukunft gewesen sein. "Das", sagt Kaminski, "war eine gute Erfahrung für mich."

Ohnehin saugt der polnische Nationalspieler viele Dinge auf in seiner Debütsaison in Wolfsburg, mit der er sehr zufrieden sein kann. 28 Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen) hat er auf unterschiedlichen Positionen (linker Flügel, rechter Flügel, linke Schiene, rechte Schiene, rechter Verteidiger) absolviert, 23-mal stand er in der Liga in der Startelf. "Für das erste Jahr ist das gut", sagt Kaminski, "ich bin flexibel einsetzbar. Im nächsten Jahr will ich dann aber noch mehr Tore und Vorlagen haben." Und am liebsten keine Debakel mehr erleben.