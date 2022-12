"Das war ein Kampf": "Barney" trotzt Lebensmittelvergiftung - nun gegen Primus Price

Das war ein starkes Zeichen von Raymond van Barneveld. Den 55-Jährigen plagen zwar Geldsorgen und körperliche Probleme - doch für das Duell mit dem Weltranglistenersten fühlt er sich bereit.

Am Nachmittag hatte Raymond van Barneveld noch Sorgen um seinen Start, am Abend zeigte der 55 Jahre alte Ex-Weltmeister bei der Darts-WM eine große Performance. "Meinem Magen ging es total schlecht. Das war wie ein Alptraum. Ich dachte mir: Wenn ich spielen kann, bin ich schon glücklich. Aber so zu spielen, wow, das war ein Kampf gegen mich selbst", sagte er in der Nacht zum Mittwoch, nachdem er 3:1 gegen den starken Engländer Ryan Meikle gewonnen hatte. Van Barneveld sprach von einer Lebensmittelvergiftung.

Die körperlichen Probleme reihen sich in die Sorgen des "Barney" genannten niederländischen Entertainers ein, zuletzt erzählte der Ex-Weltmeister von Geldsorgen. Sportlich scheint van Barneveld aber wieder auf Kurs. Wirklich unter Beweis stellen kann er dies nun am 27. Dezember, wenn es am Abend (21.30 Uhr, DAZN) gegen den walisischen Primus Gerwyn Price geht. "Ich liebe Gerwyn. Ich liebe es, ihm beim Spielen zuzuschauen. Er ist ein echter Kämpfer", sagte van Barneveld.

Ich spiele sehr gut und kann es nicht erwarten, die Nummer eins der Welt herauszufordern. Raymond van Barnefeld über Gerwyn Price

Das Duell der früheren Champions wird das erste richtig große Kräftemessen bei dieser WM. Und der formstarke van Barneveld dürfte nicht chancenlos sein, sein erster WM-Auftritt war besser und souveräner als der von Rivale Price. "Ich habe riesigen Respekt vor Gerwyn, aber ich glaube an mich selbst. Ich spiele sehr gut und kann es nicht erwarten, die Nummer eins der Welt herauszufordern", sagte van Barneveld. Beim Grand Slam of Darts hatte er zuletzt ein packendes Viertelfinale gegen Price mit 16:13 für sich entschieden.