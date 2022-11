Das walisische Feuer ist erloschen

Mit einem 0:3 gegen England hat sich Wales von der WM-Bühne verabschiedet. Den "Dragons" ist das Feuer ausgegangen - nun bedarf es einer Transformation der Mannschaft. Ob Gareth Bale dem Team noch helfen kann, ist zu bezweifeln.

Ausgeschieden: Wales hat sich am Dienstagabend aus dem Turnier verabschiedet. IMAGO/Moritz Müller

Aus Katar berichtet Jörg Jakob

Gestatten, Rubin Colwill, Cardiff City. Nie gehört? Kein Wunder. Bei der WM in Katar hatte er neun Minuten Einsatzzeit. Die letzten von Wales bei diesem Turnier. Es waren wieder emotionale Szenen, als sich die Mannschaft vor der roten Wand ihrer Fans im Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan verabschiedete. Doch auf diesem Niveau ist einfach kein Platz mehr für die "Dragons". Dem walisischen Drachen ist das Feuer ausgegangen.

Gareth Bale (33), Aaron Ramsey und Joe Allen (beide 32) mögen zwar noch brennen, aber ihre beste Zeit ist vorüber. Ist auch der walisische Höhenflug vorbei nach einer begeisternden EM 2016 (Halbfinale), einer passablen EURO 2021 (Achtelfinale) und der zweiten WM-Teilnahme nach 1958?

Die Bilanz 2022 ist schlechter als erhofft. 1:1 gegen die USA, 1:2 gegen den Iran, 0:3 im Bruderduell mit England. Rubin Colwill spricht nach dieser empfindlichen, verdienten Niederlage. Aber was soll der 20-Jährige groß sagen? Sätze eben wie diese: "Wir wussten, es ist eine schwere Gruppe. Der Himmel ist immer das Limit." Ob ein Weiterkommen ein realistisches Ziel gewesen sei, lässt der offensive Mittelfeldspieler offen. Ihm wird in Wales eine gute Entwicklung zugetraut, die Jungen wie er und Ethan Ampadu oder Brennan Johnson müssen jetzt auch den nächsten Schritt machen, damit die beste Phase des kleinen Verbandes nach sechs Jahren nicht für lange Zeit zur Geschichte wird.

Die Mannschaft benötigt eine Transformation

Das Nationalteam braucht eine Transformation - mit weiterhin einer Vielzahl an Spielern, die in ihren Klubs erstklassig unterwegs sind, oder zumindest zu den hoffnungsvollen Topleuten in Englands Championship zählen, wie Colwill.

Was Wales nicht braucht, ist, bei allen Verdiensten, eine "Never Ending Story" mit Gareth Bale. Ob ihr einziger Torschütze bei diesem Turnier, ihr Rekordspieler (111 Einsätze), Rekordschütze (41) und Mann für die besonderen Momente weiterhin helfen kann, ist zu bezweifeln. Bale, der gegen England nur sieben Ballkontakte hatte und zur Pause mit einer Muskelverletzung passen musste, erklärte gleich nach der Niederlage, er stünde zur Verfügung, seine Geschichte mit der Nationalmannschaft soll noch nicht enden. Ramsey und Allen haben sich noch nicht erklärt - und Coach Rob Page sagte, über die Zukunft dieses Trio werde er nicht jetzt befinden.