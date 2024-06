"Das wäre nicht ideal": Mbappé äußert sich zu Reals Olympia-Verweigerung

Frankreich schickt sich an, die EM zu gewinnen - doch das größte Sport-Highlight des Jahres steht der Grande Nation noch bevor, die Olympischen Sommerspiele in Paris. Diese werden nun definitiv ohne Kylian Mbappé stattfinden.

Eigentlich war es längst klar, dass die Olympischen Spielen ohne Superstar Kylian Mbappé stattfinden werden - da war auch ein Appell von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei Real Madrid auf taube Ohren. Der 25-Jährige ist nicht der einzige Spieler, der nicht zum vorläufigen Olympia-Kader von U-21-Nationaltrainer Thierry Henry gehört - auch Bayern Münchens Mathys Tel wird nicht teilnehmen.

Mbappé hat sich inzwischen damit abgefunden, dass sich sein persönlicher Olympia-Traum nicht erfüllen wird. "Es sieht so aus, dass ich nicht dabei bin. Mein Verein hat sich da klar positioniert, dass er das nicht so gerne sieht. Das muss ich akzeptieren, ich kann es aber auch verstehen", sagte der Ausnahmeangreifer vor Frankreichs EM-Auftakt gegen Österreich am Montag (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker).

Mbappé war erst im Sommer von Paris St. Germain zu Champions-League-Sieger Real Madrid gewechselt. Und genau darauf verwies er auch. "Wenn ich da am Anfang direkt nicht dabei bin, ist das nicht ideal", sagte er, wohlwissend um die enorme Belastung, die auf ihn im Falle einer Olympia-Teilnahme zugekommen wäre.

Sollten es die Franzosen bei der EM bis ins Finale am 14. Juli schaffen, dann hätte der Angreifer bis zum ersten Spiel der Equipe Tricolore bei den Olympischen nur zehn Tage Zeit - am 24. Juli trifft Frankreich auf die USA. Weitere Vorrundengegner sind Guinea und Neuseeland.

Mal ganz abgesehen von diesem dicht getakteten Fußball-Sommer würde Mbappé auch große Teile der Vorbereitung mit Real Madrid verpassen. Da er aber in Paris nicht dabei sein wird, erübrigen sich diesbezüglich auch etwaige Fragen. Verfolgen will Mbappé das Turnier aber schon, wie er verriet: "Für mich wird das ungewöhnlich sein. Ich werde das dann nur als Fan verfolgen."