"Das verstehen viele nicht": Heidenheims Höhenflug und die Idealisten

Der 1. FC Heidenheim gegen den SC Paderborn: Es ist das Spitzenspiel des 15. Spieltags - und veranlasst Heidenheims Trainer Frank Schmidt, den Höhenflug seiner Mannschaft einzuordnen.

Kann es überhaupt noch als Höhenflug durchgehen, dass der 1. FC Heidenheim nach den ersten 14 Spielen der laufenden Saison auf Rang 4 steht? Im Grunde mischt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt ja schon seit Jahren im ersten Tabellendrittel der 2. Liga mit - und so ist es nun also auch im Herbst 2022.

Heidenheim zählt längst nicht mehr zu den Kleinen, Schmidt kommt allerdings etwas zu kurz, dass eine Menge Arbeit hinter dem steten Erfolg steckt. Wenngleich man sich als Außenstehender beinahe schon daran gewöhnt hat, dass sich der FCH in der Spitzengruppe einsortiert, ist es für Heidenheims Coach alles andere als naheliegend. "Es kann da keine Selbstverständlichkeiten geben", betont Schmidt, "das verstehen bloß viele noch nicht."

Wie schwer es tatsächlich ist, vorne mitzuspielen, das zeigen dieser Tage gleich mehrere Beispiele im Unterhaus. Die Bundesliga-Absteiger Fürth und Bielefeld finden sich ebenso im Tabellenkeller wieder wie der 1. FC Nürnberg - auch andere Mannschaften hinken den Erwartungen weit hinterher.

Nicht so die Heidenheimer, die an diesem Samstag ein Spitzenspiel gegen den SC Paderborn vor der Brust haben. Mit einem Sieg könnte der FCH die Ostwestfalen in der Tabelle hinter sich lassen und auf Platz 3 springen, doch dafür, so Schmidt, brauche es "einen guten Mix" - schließlich bringe Paderborn eine Offensive der Superlative mit auf den Schlossberg.

"Die meisten Torabschlüsse, die meisten Tore, die meisten Tore nach Kontern", zählte Heidenheims Trainer auf und kündigte dann an, "Stoppschilder für den SC Paderborn aufzustellen." Nur wenn das gelingt, kann der FCH die Partie gewinnen und seinen Lauf fortführen. Ob dieser noch als Höhenflug durchgeht? Es ist jedenfalls harte Arbeit.