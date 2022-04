Das Verfolgerduell zwischen Krieschow und Plauen kommt schnell auf Touren

Die beiden hinter Rot-Weiß Erfurt besten Mannschaften der Liga, der VfB Krieschow und der VFC Plauen, lieferten sich am Montag ein ansehnliches Verfolgerduell. Während der Bischofswerdaer FV mit Aluminium haderte, kann der FC Einheit Rudolstadt relativ gelassen in die Rest-Saison gehen.

Das Verfolgerduell gegen den VFC Plauen hätte für den VfB Krieschow kaum besser beginnen können: In der 11. Minute setzte Torjäger Hebler mit einem Steckpass Pahlow in Szene und dieser traf freistehend zur Führung. Drei Minuten später übernahm Hebler wieder selbst die Rolle des Torschützen, nach einem Einwurf stoppte er den Ball sauber und stellte per Drehschuss auf 2:0.

Aber die Gäste wussten sich zu wehren. Einen Konter schloss Popowicz in der 18. Minute zum Anschlusstor ab, die Partie war jetzt wieder völlig offen. Und noch vor der Pause schlug sich das auch im Ergebnis nieder, nachdem Popowicz eine Freistoß-Hereingabe zum Ausgleich ins Netz lenkte (41.). Beide Teams entwickelten vor 560 Zuschauern den Ehrgeiz, dieses Spiel noch zu gewinnen und so gab es hüben wie drüben gute Chancen. Herausragend war in dieser Phase Plauens Torwart Depta in Form, der sowohl gegen Zickert als auch gegen Rangelov mit Glanzparaden den Rückstand verhinderte. Und auch bei einem Hebler-Kopfball in der Nachspielzeit brachte der Winterneuzugang noch seine Fingerspitzen an den Ball.

Bahner trifft für Rudolstadt

In den beiden anderen Ostermontags-Partien standen eher die unteren Tabellenplätze im Vordergrund: Aus dieser Zone hat sich der FC Einheit Rudolstadt wohl aber endgültig verabschiedet. Das 2:0 gegen den FC International Leipzig bringt dem FCE einen zweistelligen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Dabei schaffte es der abstiegsbedrohte Gast aus der Sachsen-Metropole das Geschehen gleichwertig zu gestalten. Trotzdem ging Rudolstadt kurz vor der Pause in Führung, Bahner schob nach einer Ballstafette ein. Leipzig fuhr auch im zweiten Durchgang weiterhin blitzschnelle Konter, denen aber der Ertrag fehlte. Und so entschied Schack in der 80. Minute den Nachmittag für den FC Einheit, freistehend ließ er Inter-Keeper Djokovic keine Chance.

Mit etwas Puffer, aber noch alles andere als gerettet, geht der Bischofswerdaer FV 08 in den Saisonendspurt. Der drei Punkte besser notierte FC An der Fahner Höhe war der erwartet zähe Gegner, wenngleich sich der BFV ein Chancenplus erarbeitete, aber bei einem Fromm-Kopfball in der 40. Minute und einem Zizka-Schuss in Minute 60 im Aluminium-Pech war. Somit herrschte zumindest im Lager der Hausherren die Meinung vor, dass ein Heimsieg das gerechtere Ergebnis gewesen wäre.