Das ungewöhnliche Tabellenbild der Bundesliga

23 Punkte reichen Union Berlin aktuell, um die Bundesliga-Tabelle anzuführen. Das ist eine Rarität - und in den anderen Topligen Europas gerade ganz anders.

Union Berlin (Mi.) ist seit dem 11. September Bundesliga-Spitzenreiter - und weckt Erinnerungen an den FC Bayern 1999 (li.). In England liegt Arsenal vorn (re.). imago images (3)

Als der 1. FC Union Berlin am 11. September neuer Tabellenführer wurde, nahmen es die Beteiligten mit einem Augenzwinkern. Doch eineinhalb Monate später hat man sich an dieses vermeintlich kuriose Bild schon ein wenig gewöhnt: Auch vor dem zwölften Bundesliga-Spieltag stehen die Eisernen weiterhin oben.

Das haben sie ihrer beachtlichen Arbeit zu verdanken, die seit Wochen auch von der Konkurrenz gelobt wird, aber auch der Tatsache, dass diese Bundesliga-Saison keine ganz normale ist. Dass 23 Punkte genügen, um nach elf Spielen Spitzenreiter zu sein, kommt seit der Saison 1999/2000 erst zum vierten Mal vor - weniger hatte ein Tabellenführer in diesem Zeitraum nie.

Letztmals war 1999 ein BL-Spitzenreiter nach elf Spieltagen schlechter

Mehr noch: Berücksichtigt man auch noch die Berliner Tordifferenz von +11, wären die "Eisernen" mit ihrer Bilanz in jeder der vergangenen 22 Spielzeiten maximal Zweiter gewesen, und selbst das nur zehnmal. Gleich fünfmal hätten die Werte nur für den vierten Platz gereicht, letztmals vor zwei Jahren. 1999/2000, in der bisher letzten Saison, in der ein Spitzenreiter zu diesem Zeitpunkt schlechter abschnitt, führte der FC Bayern mit ebenfalls 23 Zählern, aber "nur" +10 Toren (und wurde dank der SpVgg Unterhaching am Ende trotzdem Meister).

Kurzum: Union profitiert im Moment auch von einer seltenen Ausgeglichenheit in der Bundesliga, in der der Tabellenelfte Werder Bremen nur acht Zähler von der Spitze entfernt ist. Diesen Eindruck bestätigt auch ein Blick in die anderen europäischen Topligen. Union ist im Quervergleich der mit Abstand schwächste Tabellenführer.

In der Premier League liegt Arsenal mit 28 Punkten vorne, in La Liga Real Madrid mit 31, in der Serie A die SSC Neapel mit 29. Paris St. Germain, unangefochtener Spitzenreiter der Ligue 1, hat sogar schon 32 Zähler auf dem Konto, allerdings auch schon zwölf Spieltage absolviert. Von allen vier Klubs hat nur Arsenal schon ein Spiel verloren, Union schon deren zwei.

Auch innerhalb der anderen großen Ligen sind die Unterschiede im Vergleich zur Bundesliga riesig: In England hat der Elfte Brentford - trotz einem Spiel mehr - schon 14 Punkte Rückstand auf Platz eins, in Spanien der Elfte Valladolid 17, in Italien der Elfte US Salernitana 16 und in Frankreich der Elfte ES Troyes AC gar 19.

Einen Grund, deswegen die Qualität der Bundesliga infrage zu stellen, gibt es aber nicht. Nach Jahren der - oft schon frühen - Einöde an der Spitze sollten alle Fans stattdessen genießen, dass gleich vier Teams nach dem zwölften Spieltag ganz oben stehen könnten: Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg, Bayern München - und Union.