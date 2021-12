Das Uber-Auto kommt

Über das "Uber-Auto" wird schon lange spekuliert. Jetzt hat das britische Start-up Arrival einen Minivan vorgestellt, der speziell für die Anforderungen von Mitfahrdiensten konzipiert wurde. Der Arrival-Van fährt zwar elektrisch, nicht aber autonom. Doch auch da ist Uber schon nah dran: Für die Sparte Uber Eats sollen schon im kommenden Jahr autonome Autos Essen ausliefern.

Arrival-Van: Größentechnisch erreicht er in etwa die Dimensionen eines VW Golf. Arrival

3,9 Millionen Fahrer und Fahrerinnen sind weltweit für den Mitfahrdienst Uber unterwegs. Noch pilotieren die wenigsten von ihnen ein elektrisches Auto. Doch das soll sich ändern. Ab 2025 will Uber in London nur noch reine E-Mobile über die Straßen schicken, ab 2030 folgen die EU und Nordamerika.

Elektrischer Minivan

Interieur: Schlicht eingerichtet, aber mit Ablagefach fürs Smartphone. Arrival

Dann werden auch viele Uber-Fahrer vom (zumeist eigenen) Auto in einen Stromer umsteigen müssen. Zu diesem Zweck wird sich, so die Planung, der elektrische Van "Arrival" bereithalten. Entwickelt wurde er vom gleichnamigen britischen Start-up, das im Frühjahr schon einen elektrischen Transporter vorgestellt hat. Auch hier holte man sich einen potenziellen Kunden ins Boot, konkret UPS - das US-amerikanische Logistikunternehmen hat bereits Anfang 2020 eine Bestellung über 10.000 Fahrzeuge aufgegeben.

Produktion in Microfactories

Der Arrival-Van wiederum soll im kommenden Jahr als Prototyp in die Erprobungsphase gehen, die Serienproduktion beginnt - wenn alles nach Plan läuft - in der zweiten Jahreshälfte 2023. Dabei wird sich die Fertigung nicht auf eine oder einige wenige große Fabriken konzentrieren. Vielmehr will man die weltweiten Märkte über kleine, lokale Produktionsstätten versorgen, die sogenannten Microfactories.

Schafft Platz und Fußraum für den Fondpassagier: Der Beifahrersitz lässt sich komplett umklappen. Arrival

Konzeptionell präsentiert sich der Arrival als Fünfsitzer, der seinen Passagieren ordentlich Kopf- und Beinfreiheit sowie mithilfe großer Glasflächen zudem gute Aussichten bietet. Ein Panoramadach lässt viel Licht ins Interieur. Weil sich der Beifahrersitz komplett umklappen lässt, finden auch längere Gepäckstücke ein Unterkommen.

Technisch soll sich der Elektro-Van als belastbar erweisen - sprich einer Jahresfahrleistung von 45.000 bis 50.000 Kilometern standhalten.

Kostenfaktor Fahrer

Autonom fahren kann der Arrival indes nicht. Genau dies ist aber das langfristig angepeilte Ziel von Uber. Denn: Es liegt im ureigenen Interesse des Unternehmens, sich irgendwann den erheblichen Kostenfaktor der Fahrer und Fahrerinnen zu sparen. Deshalb hat der Fahrdienst bereits selbst am autonomen Auto gearbeitet. Ein extrem teures Unterfangen allerdings, weswegen man lieber den Weg gegangen ist, die entsprechende Sparte zu verkaufen und sich dann mit 26 Prozent am Käufer Aurora Innovation zu beteiligen.

Lernt für Uber das autonome Fahren: Hyundai Ioniq 5. Hyundai

Schon sehr konkret sehen die Uber-Pläne ums autonome Fahren in Kalifornien aus. Der Teilbereich "Uber-Eats" will im kommenden Jahren Mahlzeiten von selbstfahrenden Autos ausliefern lassen. Dabei kooperiert man mit dem noch jungen Unternehmen Motional, einem Joint-Venture des Zulieferers Aptiv und der Hyundai Motor Group. Entsprechend ist es denn auch der elektrische Hyundai Ioniq 5, der von Motional zum autonomen Essenslieferanten ertüchtigt wird.