"Das tut mir am meisten weh": Schweinsteiger erklärt Osnabrücks Erfolgsserie

Der VfL Osnabrück ist auf dem Vormarsch in der 3. Liga und hat in Ingolstadt den siebten (!) Sieg in Serie eingefahren. Für Trainer Tobias Schweinsteiger ist vor allem ein Punkt ausschlaggebend für den Erfolg.

Ist mit dem VfL Osnabrück auf dem Vormarsch in der 3. Liga: Trainer Tobias Schweinsteiger. IMAGO/Stefan Bösl