"Das trübt es": Thalhammer muss in den OP

Zum Saisonauftakt empfängt Regensburg am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) Darmstadt 98 und hat gleich personelle Sorgen. Jahn-Coach Mersad Selimbegovic hofft dabei noch auf Verstärkung für seinen Kader.

Es hätte so schön sein können, für Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic. "Ohne die Verletzungen wäre ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung", sagt der 40-Jährige vor dem ersten Saisonspiel seines Jahn gegen Darmstadt 98. Doch erst zog sich der von Werder Bremen geliehene Angreifer Oscar Schönfelder eine schwere Blessur am Knie zu, dann brach sich Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer auch noch die Hand. Schönfelder wurde bereits an Kreuzband und Meniskus operiert, Thalhammer muss noch unters Messer. Beide fallen gegen die Lilien aus. "Das trübt es natürlich ein bisschen", klagt Selimbegovic.

Der Jahn-Coach hofft auf Neuzugänge

Kurzfristig muss der Fußballlehrer deswegen im defensiven Mittelfeld umbauen. Auf der Doppelsechs dürfte neben Benedikt Gimber entweder Neuzugang Christian Viet oder Björn Zempelin auflaufen. Viet spielte in der vergangenen Saison für Borussia Dortmund II in der 3. Liga und kam dort auf 30 Einsätze.

Grundsätzlich soll auch noch ein Stürmer kommen, Schönfelder wird wohl monatelang fehlen. "Wir haben uns vor der Verletzung von Oscar schon mit dieser Position beschäftigt. Deshalb haben wir die Bemühungen danach nicht intensivieren müssen", betont Selimbegovic, gibt sich aber gelassen: "Es ist wichtig, dass wir keinen Schnellschuss tätigen und nicht nur etwas machen, damit wir etwas gemacht haben." Die Regensburger halten nicht nur nach einem Angreifer Ausschau, sondern haben auch andere Mannschaftsteile im Blick. "Dennoch sind wir überzeugt, dass wir mit dem aktuellen Kader gut in die Saison starten können", sagt der Jahn-Coach.

Selimbegovic findet Kennedy "überragend"

Zufrieden ist er auch mit Verteidiger Scott Kennedy. Der gebürtige Kanadier hatte sich im Training bei der Nationalelf seines Heimatlandes verletzt, dann aber im Laufe der Vorbereitung "richtig gut eingebracht", lobt Selimbegovic. In den Testspielen (zuletzt 2:1 gegen Regionalligist Unterhaching und 2:2 gegen den englischen Zweitligisten Norwich City) sei Kennedy sogar "überragend, mit der beste Mann auf dem Platz" gewesen. Gut möglich also, dass sich der 25-Jährige noch einen Platz in der Innenverteidigung erkämpft.