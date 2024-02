"Das Team der Stunde": Elversberg klopft an die Tür der Top 8

Die SV Elversberg ist aktuell in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) "das Team der Stunde". Das belegen auch die Zahlen. Schafft die SVE noch den Sprung in die Top 8?

Neun von neun Punkten für die SVE am Mittwoch. Bundesliga Collection via Getty Images

Nicht nur auf dem echten Rasen sorgt die SV Elversberg derzeit für Furore. In der Virtual Bundesliga Club Championship könnten die Saarländer schon in ihrer Debüt-Saison in die Play-offs einziehen.

Voraussetzung dafür: Einen Platz in den Top 8 ergattern - davon sind sie nur noch drei Punkte entfernt. "Das Team der Stunde", wie Mohammed 'MoAuba' Harkous die SVE mit Livestream der DFL betitelte, machte am Mittwoch einen Sprung hin zum achten Rang - mit neun von neun möglichen Punkten. Darunter feierte "die Elv" einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Karlsruhe, den sie in der Tabelle überholten.

Elversberg hat nunmehr neun der 15 Begegnungen seit Jahreswechsel gewonnen. Einen möglicherweise richtungsweisenden Schritt könnte der VBL-Neuling bereits kommende Woche machen - dann geht es gegen den VfB Stuttgart, der derzeit auf Rang sieben steht und einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenachten Hertha BSC hat.

Karlsruhe und Augsburg patzen

Während Elversberg also aufgeholt hat, haben der Karlsruher SC und der FC Augsburg Federn gelassen. Der KSC konnte lediglich das Baden-Württemberg-Derby gegen Stuttgart gewinnen, doch drei aus neun Punkten waren zu wenig für die Badener. Der Rückstand auf Hertha beträgt vier Punkte, zudem haben die Berliner ein Spiel weniger.

Zwar in den Top 8 angesiedelt, könnte Augsburg den fünften Rang noch verspielen. Die Fuggerstädter warten seit dem 23. Spieltag auf ein Erfolgserlebnis und haben nur noch einen Zähler mehr als die TSG Hoffenheim, die dahinter lauert. Zum Hintergrund: Wer zu den besten Fünf gehört, stellt automatisch zwei Akteure beim Grand Final der Virtual Bundesliga.

Finalplatz für Mainz sicher - Divisionsmeisterschaft offen

Apropos Finale: Einen festen Platz in der Endrunde der VBL Club Championship hat der 1. FSV Mainz 05 bereits gebucht. Die Nullfünfer gewannen alle ihrer drei Begegnungen am Mittwoch und sind damit rechnerisch nicht mehr aus dem Spitzenduo zu verdrängen. Coach Corvin Deterding sei "unfassbar stolz auf die Arbeit vom ganzen Team", wie 'Deter' auf X schrieb.

Ob die Rheinhessen auch Divisionsmeister werden, ist dagegen noch offen - und spannend. Verfolger RB Leipzig lässt nicht locker und konnte ebenfalls drei Siege einfahren. Damit beträgt der Rückstand weiterhin vier Punkte, allerdings haben die Sachsen noch ein Duell weniger absolviert. Richtungsweisend könnte es nächste Woche werden - denn dann treffen beide direkt aufeinander.