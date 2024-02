Das Statement des Spitzenreiters

Der FC St. Pauli hat gegen die SpVgg Greuther Fürth die Tabellenführung ausgebaut und Nehmerqualitäten nachgewiesen - im Umgang mit den 120 Pokalminuten samt 3:5-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf und mit dem Spielverlauf am Samstag. Das umkämpfte 3:2 war ein echtes Statement.

Der Spitzenreiter war mit der Hypothek der körperlichen Belastung und dazu des mentalen Rückschlags vom Dienstagabend in das Spitzenspiel gegangen, hatte dann seine große Dominanz "nur" in eine 2:0-Führung umgewandelt und wackelte, als die starken Franken zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgeglichen hatten. "Die Reaktion auf diese Phase, in der wohl alle dachten, jetzt werden sie müde, die rechne ich meiner Mannschaft ganz hoch an", sagt Fabian Hürzeler und bekennt: "Ich bin definitiv stolz auf diese Reaktion. Auch, weil ich um die Gefühlswelt innerhalb der Mannschaft nach dem Pokalabend gewusst habe. Eine solche Reaktion auf so eine Enttäuschung ist besonders. Da merkt man, welche besondere, innere Dynamik in dieser Gruppe herrscht."

Tatsächlich wies Hürzelers Mannschaft höchst eindrucksvoll nach, aus welchem Holz sie geschnitzt ist: Rund eine halbe Stunde brillierte sie spielerisch und kreierte Großchancen in Serie, als dann der spiel- und laufstarke Gegner Oberwasser bekam, arbeitete sie sich, trotz der spür- und sichtbaren Müdigkeit Meter für Meter wieder in die Partie. "Es war nicht einfach für den Kopf und hart für die Beine", räumt Hauke Wahl ein, "aber die Erkenntnis ist, dass wir, egal wie müde wir sind, unfassbare Power und großen Willen haben. Wir mussten in der Phase nach dem Ausgleich richtig leiden, aber wir haben gezeigt, dass wir zusammen leiden und zusammen kämpfen. Das haben viele in dem Moment sicher nicht mehr von uns erwartet." Auch Marcel Hartel schwärmt von der Mentalität: "Wie wir wieder aufgestanden, das zeigt den Charakter dieser Mannschaft."

Hürzeler: Vorsprung nur "Momentaufnahme"

Die Energie- und Willensleistung beschert St. Pauli außerdem eine komfortable Ausgangslage: Nach dem 2:1 in Düsseldorf vor einer Woche wurde nun der nächste Verfolger im direkten Duell distanziert und insgesamt der dritte Liga-Sieg im dritten Spiel des neuen Jahres eingefahren. Hürzeler rümpft, angesprochen auf nun sieben Zähler Vorsprung vor den Franken, dennoch die Nase und bemüht die Floskel von der "Momentaufnahme". Nicht jedoch ohne einen Zusatz: "Speziell seit dieser Woche wissen wir, was 'Momentaufnahme' im Fußball bedeutet. Noch Dienstag und Mittwoch hat sich alles anders angefühlt, fast so, als seien wir im Abstiegskampf." Die Quintessenz für ihn daraus ist: "Die Momentaufnahme ist gut, aber wir wissen, dass alles auf des Messers Schneide steht." Und nicht nur die abgelaufene Woche dient als Beleg dafür, sondern insbesondere auch der dramatische Spielverlauf gegen Fürth.