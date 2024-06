Das Standard-Paradoxon und Leipziger Säulen: Wie stark ist Ungarn?

Ungarn steht nach der Auftaktniederlage gegen die Schweiz schon gehörig unter Druck. Trotz einer schwachen Leistung gegen die Eidgenossen sollte die DFB-Elf vor allem bei ruhenden Bällen hellwach sein. Der nächste DFB-Gegner in der Analyse.

Die Form

Die Analyse nach dem enttäuschenden 1:3 in Köln gegen die Schweiz fiel hart aus: Trainer Marco Rossi sprach im Nachgang von "taktischen Missverständnissen", von Passivität und zahlreichen individuellen Fehlern, "die für mich schwer zu erklären sind".

Der 59-jährige Italiener, der seit 2018 bei der Nationalmannschaft im Amt ist, war wohl auch deshalb so schockiert von der Leistung seines Teams, weil die Form schon lange vor dem Turnier eigentlich gestimmt hatte. Zugegeben: Die Gruppe G, in die das zentraleuropäische Team für die EM-Qualifikation gelost worden war, war nicht gerade gespickt mit namhaften Gegnern. Dennoch marschierte Ungarn ungewöhnlich souverän durch die Quali und ließ Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien locker hinter sich.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes blieb Ungarn ohne eine einzige Niederlage bei der Qualifikation, gewann fünf Partien und spielte dreimal remis. Die Folge: Zum ersten Mal überhaupt konnten die Rossi-Schützlinge eine EM-Quali als Gruppensieger abschließen.

In 21 Partien kassierte Ungarn lediglich zwei Niederlagen - eine beachtliche Leistung für ein Land, das in den letzten Jahrzehnten bei großen Turnieren nur unter ferner liefen zu finden waren - sofern sie sich denn überhaupt qualifiziert hatten.

Nicht nur in Ungarn stellte man sich also im Frühjahr dieses Jahres die Frage, ob die Zentraleuropäer zum geheimen Favoritenkreis bei der EURO 2024 zählen könnten. Doch schon der Test gegen Irland wenige Tage vor der EM (1:2) sorgte für etwas Ernüchterung. Gepaart mit der Auftaktniederlage gegen die Schweiz ist von dem Selbstvertrauen, das Ungarn eigentlich durch das Turnier tragen sollte, bereits jetzt nichts mehr zu spüren. Das ungarische Team steht vor dem zweiten Spiel, das ausgerechnet gegen den zur Top-Form aufgestiegenen Gastgeber stattfindet, bereits mit dem Rücken zur Wand.

Die Schlüsselspieler

Schaut man sich die entscheidenden Figuren im Spiel der Rossi-Elf an, so wandert der Blick automatisch in die Bundesliga - genauer gesagt nach Leipzig. Denn dort spielt Keeper Peter Gulacsi, der mit viel Erfahrung auf höchstem Niveau seinen Vorderleuten die nötige Sicherheit gibt und auch dafür sorgt, dass das ungarische Abwehrbollwerk nur schwer zu knacken ist. Gegen die Schweiz kassierte Ungarn erstmals seit fast drei Jahren wieder mehr als zwei Gegentore.

Das liegt auch an seinem Leipziger Vereinskollegen Willi Orban. Der 31-Jährige, der gegen die Schweiz wie die gesamte Dreierkette keinen guten Tag erwischt hat (kicker-Note 5,0), spielt als Abwehrchef im Zentrum und sorgt dort von hinten heraus für einen geordneten Spielaufbau. Mit seinem starken Stellungsspiel und seiner Kopfballstärke sind Flanken in den Strafraum meist nicht das geeignete Mittel gegen Ungarn.

Die entscheidenden Elemente im Spiel gegen den Ball sind also klar definiert - doch wer sorgt für die kreativen Momente in der Offensive? Hier wandert der Blick ein drittes Mal nach Leipzig und zum absoluten Superstar Ungarns. Die Rede ist von Dominik Szoboszlai, der mit 23 Jahren bereits Kapitän der Nationalmannschaft ist und nach zwei Jahren bei RB im Sommer 2023 zum FC Liverpool wechselte.

Die meisten Angriffe der Ungarn gingen in der Quali über den linken Flügel. Opta

Für sein Land spielt Szoboszlai meist über den linken Flügel, wodurch sich nahezu das gesamte Offensivspiel auf diese Seite fokussiert. Bereits in der Qualifikation zur EM gingen 44,5 % aller Angriffe über die linke Seite, gegen die Schweiz waren es sogar mehr als die Hälfte aller Offensivaktionen (53 %).

Ist Ungarn damit berechenbar? Mitnichten, denn Szoboszlais Kreativität bringt immer wieder neue Impulse. In der Quali überragte der 23-Jährige natürlich als bester Scorer seines Landes (vier Tore, drei Assists) und war damit sowohl bester Vorlagengeber als auch bester Torschütze (zusammen mit Barnabas Varga). Er führte außerdem auch die teaminterne Rangliste der Torschussvorlagen (23), der Schussversuche (28), der Schüsse aufs Tor (13), der erfolgreichen Pässe in der gegnerischen Hälfte (256), der Expected Goals (3.1) und der Expected Assists (2) an. Ein echter Leader also, der zwar auch von seinem Trainer alle Freiräume bekommt, sich aber dennoch auf den linken Flügel festgelegt hat. Rechtsverteidiger Joshua Kimmich und Co. müssen gerade auf dieser Seite also permanent in Alarmbereitschaft sein.

Schlüsselspieler Dominik Szoboszlai hat alle Freiheiten. Die Heatmap zeigt aber, dass er vor allem über links kommt. Opta

Die Stärken

Die erste und größte Stärke aus dem Spiel heraus heißt also Szoboszlai. Und der Kreativmotor hat auch seine Füße im Spiel, wenn der Ball mal ruht. Dann nämlich gilt es auch am Mittwoch, wenn Deutschland auf Ungarn trifft, genau hinzuschauen. Das ungarische Team hat in der Qualifikation zur Europameisterschaft die meisten Tore aller Mannschaften nach einer Standardsituation erzielt. Dreimal jubelte Ungarn nach Ecken, viermal nach Freistößen.

Addiert man noch die Elfmeter, so erzielte das Team von Rossi exakt 50 Prozent aller Tore nach ruhenden Bällen, kein Team erzielte auf diese Weise mehr Treffer (8). Auch beim Auftakt gegen die Schweiz war zu sehen, dass Ungarn Standards gerne als Stilmittel nutzt: Die Hälfte aller Abschlüsse kamen in Folge von Standardsituationen zustande.

Was den Ungarn dabei besonders Mut macht, ist die Tatsache, dass sich die DFB-Elf gerade in diesem Aspekt verwundbar gezeigt hat. Der eine Gegentreffer - ein Eigentor von Antonio Rüdiger - resultierte aus einem Freistoß aus dem Halbfeld.

Die Schwächen

Was nach vorne besonders gut funktioniert, wird in der Defensive kurioserweise regelmäßig zum Problem. Denn ausgerechnet bei Standards zeigen sich die Ungarn selbst auch anfällig, kassierten in der EM-Quali vier ihrer sieben Gegentreffer nach einem ruhenden Ball. 29 von 78 zugelassenen Torchancen entstanden dabei nach Standards.

Ausgerechnet die größte Stärke ist auch eine Schwäche des ungarischen Spiels: Standardsituationen. Opta

Ansonsten ist die Defensivarbeit eigentlich die Kerndisziplin des ungarischen Spiels - und das geht zulasten der Offensive. Rossi verzichtet mit seiner Mannschaft komplett auf Angriffspressing, wodurch hohe Ballgewinne eine absolute Ausnahme und daraus resultierende Tore nahezu undenkbar sind.

Und auch wenn der Ball tief in der eigenen Hälfte gewonnen wird, zählt schnelles Umschalten nicht zu den Stärken. Lange Bälle sind eine absolute Ausnahme, Angreifer Varga eignet sich aufgrund seiner Größe von 1,81 Metern nicht wirklich als Zielspieler. Dadurch wirken Spielaufbau und Offensivspiel der Ungarn oftmals behäbig. Auch deshalb ist die Standardstärke für den kommenden deutschen Gegner ein unverzichtbares Gut, da nur so auch die eklatante Abhängigkeit von der Leistung Szoboszlais etwas kompensiert werden kann.