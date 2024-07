Das Sprunggelenk: Bielefelds Gohlke verletzt sich im Test

Drittligist Arminia Bielefeld vermeldet den Ausfall des Verteidigers Gerrit Gohlke. Der 25-Jährige zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu.

Die Diagnose stand noch aus - nun ist es sicher. Arminia Bielefelds Gerrit Gohlke hat sich am Sprunggelenk verletzt und "fällt bis auf weiteres aus", vermeldet der Drittligist auf dem Kurznachrichtendienst X. Am vergangenen Samstag fuhr Bielefeld einen 3:1-Testspielsieg gegen den Oberligisten ASC 09 Dortmund ein. Doch der Ausfall Gohlkes überschattet die Partie.

Gohlke wurde in der Halbzeit eingewechselt, musste aber kurz vor Spielende wieder ausgewechselt werden. Nachdem der Oberligist den Anschlusstreffer erzielte, führte die Arminia den Anstoß aus und der Ball kam zu Gohlke. Als er in der 87. Minute einen Rückpass zu seinem Keeper spielte, kam ein Dortmunder Stürmer zu spät. Dabei traf er Bielefelds Innenverteidiger am rechten Sprunggelenk, der verletzte sich.

Bereits im vergangenen Jahr eine Knie-OP

Es ist nicht die erste schwere Verletzung des Abwehrspielers. Im November 2023 wurde der 25-Jährige am rechten Knie operiert. Damals sei laut seinem Klub der Eingriff nötig gewesen, weil Gohlke über Wochen hinweg Knieprobleme hatte. Der gebürtige Darmstädter wechselte vor einem Jahr zur Arminia. Er kommt in bisher 21 Spielen für den DSC auf zwei Tore.

Arminia Bielefeld kam als Zweitligaabsteiger in der abgelaufenen Saison in der dritten Liga auf den 14. Platz. Sechs Punkte trennte das Team von Michel Kniat in der Endabrechnung vom dritten Abstieg in Folge.