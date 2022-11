Das Springpferd auf den Spuren des legendären Finke-Teams

Nach dem dritten 2:0-Ligasieg in Serie steht der SC Freiburg auf Platz zwei. Kölns Trainer Steffen Baumgart wählt einen plastischen Vergleich, Christian Streich erklärt die defensive Stabilität seines Teams und bescheinigt einem Profi dabei eine Schlüsselrolle.

Beim Springreiten zählt allein das unfallfreie Überqueren des Hindernisses, das danach unbeschädigt sein muss. Es darf keine Stange oder kein "Stein" aus der Mauer fallen. Wie viel Platz zwischen dem Pferd in der Luft und dem Hindernis ist, spielt derweil keine Rolle respektive spricht ein knappes Überqueren sogar für einen effizienten Ressourceneinsatz. Daran hat Steffen Baumgart wohl gedacht, als er am Sonntagabend vom kicker nach der Freiburger Saisonbilanz gefragt wurde.

Freiburg hat eine sehr clevere, erfahrene und eingespielte Mannschaft. Steffen Baumgart

Kölns Trainer wollte eigentlich lieber über sein Team sprechen und bei aller großen Wertschätzung für Streich und Co. zu keiner Lobeshymne ausholen, fand dann aber doch treffende und anerkennende Worte. "Freiburg hat eine sehr clevere, erfahrene und eingespielte Mannschaft. Sie machen es dann auch gut", sagte Baumgart und verriet: "Ich habe zu meinen Jungs gesagt, die Freiburger springen gerade immer genauso hoch, wie sie es müssen. Sie schlagen jeden Gegner, jedes Mal knapp. Aber sie sind in jedem Spiel auch nicht unverdient als Sieger vom Platz gegangen, weil sie es gut und clever machen, weil sie viele Spieler haben, die ihre Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen."

Vereinsstartrekord ausgebaut

Jeden Gegner haben sie in dieser Saison nicht geschlagen, aber am Sonntag gewannen sie schon zum 14. Mal im 21. Pflichtspiel. Verloren haben sie nur zweimal, unglücklich gegen Dortmund (1:3) und klar bei den Bayern (0:5). Eine herausragende Zwischenbilanz, die den SC aktuell als Bundesliga-Zweiten mit 27 Punkten nach 13 Spielen ausweist - der vorige Woche aufgestellte Vereinsstartrekord ist ausgebaut. Denn so viele Zähler hatte nicht mal das legendäre Team um Trainer Volker Finke in der Saison 1994/95 eingefahren. Damals standen Rodolfo Cardoso und Kollegen zum vergleichbaren Zeitpunkt bei sieben Siegen und zwei Remis, umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel also 23 Zählern.

Das Abschlusszeugnis 1995 ist aber nach wie vor das mit Abstand beste der SC-Historie. Seinerzeit erreichten Finke und Co. stolze 20 Saisonsiege - so viele wie Meister Dortmund - und landeten mit sechs Remis letztlich auf dem 3. Rang. 66 Punkte werden auch für die so beeindruckend konstant erfolgreiche Mannschaft um Kapitän Christian Günter eine große Herausforderung. Nur, wenn sie den aktuellen Punkteschnitt von 2,08 annähernd hält, würde es mit einer neuen Bestmarke klappen. Doch bis dahin ist es ein noch ganz weiter Weg ...

Streich bescheinigt Ginter eine Schlüsselrolle

Auch wenn Freiburg aktuell zumindest klar auf Champions-League-Kurs liegt, beschäftigt sich von den Protagonisten ohnehin niemand mit solchen Vergleichen und Aussichten. Zur bisherigen defensiven Stabilität - der Sieg gegen Köln bedeutet den Liga-Spitzenwert von acht weißen Westen, hinzukommen drei gegentorfreie Siege in der Europa League - bezog Streich allerdings Stellung. "Wir verteidigen zusammen. Wir haben Matthias Ginter dazu gekriegt, das ist nicht normal, dass du Nico Schlotterbeck verlierst und Matthias Ginter kommt. Das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Wir sind sehr glücklich, er stabilisiert sehr viel und macht andere Spieler drumherum auch tatsächlich besser durch seine Erfahrung und Qualität", bescheinigt der SC-Coach dem Heimkehrer eine Schlüsselrolle.

Flekken: "Ich glaube, ich hatte die Schuhe falsch herum an"

Auch Mark Flekken, der als Keeper alle elf Zu-Null-Spiele erlebte, sei natürlich "gut", obwohl er gegen Köln "ein bisschen Glück gehabt hat", so Streich. Untypischerweise produzierte der Niederländer gleich drei Abspielfehler im Aufbau, aus denen zwei Großchancen der Kölner entsprangen. "Was diesmal los war, kann ich selbst nicht richtig beantworten. Ich glaube, ich hatte die Schuhe falsch herum an, obwohl ich jetzt runterschaue und sehe, sie sind richtig herum", sagte der 29-Jährige und Streich meinte: "Normalerweise hat er einen super starken Fuß, aber dann hält er den einen Ball, das macht er dann wieder klasse im Eins-gegen-eins."

Günters WM-Bewerbung

Streich erwähnte noch die weiteren Abwehr-Stammspieler Philipp Lienhart und Lukas Kübler, die seit vielen Jahren im Verein sind, sowie das unbekümmert auftrumpfende Talent Kiliann Sildillia. "Wir haben in der Breite einen Kader, wie wir ihn selten hatten", betonte Streich und vergaß dabei versehentlich Dauerbrenner Günter, ohne den man sich die linke Freiburger Seite gar nicht mehr vorstellen kann. Der Linksverteidiger stand im 144. Pflichtspiel in Serie in der Startelf und schickte mit seiner Vorlage zum neunten Pflichtspieltreffer des neuen Torjägers Michael Gregoritsch, der eine ähnlich verlässliche Offensive anführt, nochmal eine WM-Bewerbung an Hansi Flick.

Bei aller individuellen und kollektiven Defensivstärke weiß Streich allerdings auch: "Wir hatten auch Spiele, in denen wir glücklich gewonnen haben, Bochum (1:0, Anm. d. Red.) war sehr eng, Mainz (2:1) war eng." Auch beim 1:0 in Stuttgart oder beim 3:2 in Leverkusen war eine größere Portion Glück dabei. "Es läuft jetzt gerade auch in unsere Richtung", sagt Streich, wobei die 2:0-Siege zuletzt gegen Bremen, auf Schalke und gegen den FC, den Woo-Yeong Jeong mit seinem starken Abschluss einleitete, weniger mit Fortune zu tun hatten. Da siegten die SC-Profis verdient, ließen sogar etwas Luft über den Hindernissen und sind als gutes, verlässliches Springpferd sogar dem legendären Finke-Rekord auf der Spur.