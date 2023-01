Das Sportfoto des Jahres 2022: "Wie einst Maradona"

Der umjubelte Lionel Messi reckt nach dem Titelgewinn mit Argentinien den WM-Pokal in den Himmel: Marvin Ibo Güngör gelang es, diesen Moment in seinem Foto "Wie einst Maradona" in besonderer Weise festzuhalten. Er darf sich nun über die vom kicker und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) vergebene Auszeichnung "Sportfoto des Jahres 2022" freuen.

Zum 53. Mal wurde die Wahl zum "Sportfoto des Jahres" durchgeführt. kicker