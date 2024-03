Das Sportfoto des Jahres 2021: "Es war einmal in Kiew"

Robert Lewandowski setzte in Kiew zum perfekten Fallrückzieher an, Sebastian Widmann hielt den Moment in seinem Foto "Es war einmal in Kiew" in besonderer Weise fest - und darf sich nun über die vom kicker und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) vergebene Auszeichnung "Sportfoto des Jahres 2021" freuen.

Zum 52. Mal wurde die Wahl zum "Sportfoto des Jahres" durchgeführt. kicker