"Das Spiel war sauber": Als die Borussia der Borussia ein Dutzend Tore einschenkte

Heute vor 45 Jahren feierte Borussia Mönchengladbach den höchsten Sieg der Bundesliga-Historie - und das gegen eine willige Borussia aus Dortmund.

In der Bundesliga fielen nie mehr als zwölf Treffer in einem Spiel - und nur einmal gab es ein 12:0. Am 29. April 1978, dem letzten Spieltag der Saison 1977/78 erlebte der BVB seine bislang deutlichste Niederlage. Jupp Heynckes (5), Carsten Nielsen (2), Karl Del'Haye (2), Herbert Wimmer, Ewald Lienen und Christian Kulik bescherten Borussia Mönchengladbach ein 12:0 gegen Dortmunder, die sich als williges Opfer präsentierten und einen Treffer nach dem anderen kassierten. BVB-Trainer Otto Rehhagel kostete das in der Folge seinen Job und brachte ihm den Spitznamen "Otto Torhagel" ein.

So beeindruckend der Sieg auch war, so richtig Freude wollte bei der Fohlenelf damals nicht aufkommen, denn das große Ziel Meisterschaft wurde verpasst. Die Gladbacher lagen vor Anpfiff des 34. Spieltags nach Punkten gleichauf mit dem 1. FC Köln, hatten aber eine um zehn Treffer schlechtere Tordifferenz. Als Heynckes in der 59. Minute im Düsseldorfer Rheinstadion das 7:0 erzielte, waren die Fohlen dem Rheinrivalen schon bedrohlich nahe auf die Pelle gerückt - zu diesem Zeitpunkt führten die Kölner bei St. Pauli nämlich erst mit 1:0.

Meister zu werden mit einem 12:0, das hätte einen faden Beigeschmack. Jupp Heynckes

Weil aber dann auch die von Hennes Weisweiler trainierten Geißböcke ab der 60. Minute beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht vom Kiez noch vier Treffer nachlegten, ging der Titel wegen einer um drei Treffer besseren Tordifferenz doch in die Domstadt. So kam es, dass die Borussia ausgerechnet dem bei vielen der eigenen Fans so verhassten 1. FC Köln den Vortritt lassen musste.

Fünferpack beim Heynckes-Abschied

Für Fünferpacker Heynckes war es das letzte Spiel als Profi, bereits zuvor war klar, dass er Co-Trainer von Udo Lattek werden sollte. Jahre später gab Heynckes zu, dass er nicht unglücklich war, nicht Meister geworden zu sein. "Hinterher im Bus habe ich gesagt: Es ist besser so. Meister zu werden mit einem 12:0, das hätte einen faden Beigeschmack gehabt." Allerdings betonte Heynckes: "Das Spiel war sauber, es gab keine Absprachen."

Am 13. Mai treffen die beiden Borussias wieder aufeinander, und wieder dürfte es im Hinblick auf die Meisterschaft ein bedeutendes Spiel sein. Diesmal aber ist es der BVB, der sich Hoffnung auf die Schale macht.