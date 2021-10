"Das Spiel war noch nicht verloren": Brandts kritische Aufarbeitung

Die 0:4-Niederlage von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam hallt nach. Die Hoffnung beim BVB ist, dass aus dem denkwürdigen Abend die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Gegen Ajax war für Brandt (li.) und Co. nichts zu holen. AFP via Getty Images

Ein Wort reichte Marco Rose, um seinen Gemütszustand kurz vor Mitternacht zusammenzufassen. "Scheiße", befand der Trainer von Borussia Dortmund nach der deutlichen und doch angesichts des Spielverlaufs fast noch moderat ausgefallenen 0:4-Niederlage bei Ajax Amsterdam. In den denkwürdigen 90 Minuten zuvor hatte sein Team viel, wenn nicht alles vermissen lassen, was auf dem höchsten Level gefragt ist.

Tempo, Aggressivität, Variabilität, Spielfreude - in allen Bereichen agierte der Gastgeber auf einem komplett anderen Niveau. Ajax brillierte, kombinierte, rochierte, attackierte mit und ohne Ball, kam über die Flügel, durch die Mitte und aus dem Halbfeld. Und der BVB ließ es zu, war überfordert von bis zu sieben offensiv ausgerichteten Gegenspielern im eigenen letzten Drittel, lief hinterher, verfing sich in Pressing und Gegenpressing der Gastgeber und hatte es am Ende nur Keeper Gregor Kobel zu verdanken, dass angesichts von insgesamt 13 meist hochkarätigen Gelegenheiten nicht noch mehr Gegentreffer fielen.

Der erste gehobene Härtetest

"Das war eine Lehrstunde. Wir haben unsere Grenzen gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft aufgezeigt bekommen", befand Julian Brandt offen. Wenn man die trotz Pflichtspiel- und Titelcharakter nicht ganz so bedeutende Partie um den Supercup gegen Bayern München (1:3) ausklammert, war das Spiel in Amsterdam der erste Härtetest auf gehobenen internationalem Niveau - und der misslang deutlich.

Borussia Dortmund hat noch einen weiten Weg vor sich, was angesichts eines neuen Trainers im Sommer und vieler neuer Ansätze und Ideen keine große Überraschung sein kann. Der insgesamt gelungene Saisonstart, die vielversprechenden Ansätze in einigen Spielen und die starke Offensive machen Hoffnung, ein bislang einzelner Ausrutscher wie in Amsterdam muss da keine grundsätzlichen Diskussionen einleiten - wenn es denn ein Ausrutscher bleibt.

Die Krux wird es sein, aus dem Spiel die richtigen Schlüsse für die Weiterentwicklung des Teams zu ziehen. "Ich glaube, dass wir das Spiel gut nutzen können, um die Dinge zu analysieren", befand Rose bereits am späten Dienstagabend. Die Aufarbeitung wird schnell starten, am Mittwoch hatte das Team nach der nächtlichen Rückfahrt und angesichts der großen Belastung wie bereits vorher geplant frei.

Brandt: "Das Köpfe hängen lassen müssen wir in den Griff bekommen"

Es wird um die fußballerischen Defizite gehen, aber auch um die Themen Körpersprache und Gegenwehr. Denn davon war am Dienstag viel zu wenig zu sehen. "Meine Mannschaft hat Charakter, das sind tolle Jungs", schickte Rose vorweg, forderte aber: "Wenn es schwierig wird, muss man das Ding zum Laufen bringen. Wir müssen dann trotzdem Borussia Dortmund ausstrahlen."

Und das hätte in Amsterdam bedeutet, auch nach dem zweiten Gegentreffer die durchaus vorhandene Chance zu suchen, die Partie noch zu drehen. "Nach dem 0:2 haben wir die Köpfe hängen lassen, obwohl das Spiel noch nicht komplett verloren war. Das müssen wir in den Griff bekommen. Das ist eine Leistung auf dem Platz, in so einer Verfassung zu sein, dass du scharf bist, und auf Rückschläge im Kopf richtig zu reagieren", findet Julian Brandt.

Es bleibt die Hoffnung auf eine produktive Niederlage, so widersprüchlich das klingt. Lehrreich dürfte das Spektakel von Amsterdam sein, im besten Fall ein Schritt zurück als Anlauf. "Wer weiß, vielleicht kommt das zu einem vernünftigen Zeitpunkt", mutmaßte Brandt: "Wir müssen kritisch darüber reden, auf der anderen Seite ist es aber auch eine extrem große Hilfe dafür, sich weiterzuentwickeln und auf dieses Niveau zu kommen." Wie schnell das umgesetzt wird, kann der BVB bald beweisen: Bereits in zwei Wochen kommt Ajax nach Dortmund.