"Das Spiel ist ein Finale": Spanien in Georgien unter Druck

Weil die Konkurrenz im Kampf um die EM-Tickets vorgelegt hat, zählt für Spanien in Georgien nur ein Sieg. Das haben Torwart Kepa und Dani Carvajal unmissverständlich klargemacht.

Die Lockerheit, die die Spanier und ihren Fußball eigentlich auszeichnet, weicht in der EM-Qualifikation allmählich dem stetig steigenden Druck. Denn beim bevorstehenden Duell mit Georgien (Freitag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) steht La Furia Roja bereits unter Zugzwang. Dabei liegt das nur bedingt an den eigenen Leistungen. In die EM-Qualifikation startete der amtierende Nations-League-Sieger mit einem 3:0-Sieg gegen Norwegen und einer 0:2-Pleite in Schottland zwar etwas holprig, aber nicht besorgniserregend.

Dennoch ist die Partie gegen Georgien bereits ein "Schlüsselspiel", wie Abwehrmann Daniel "Dani" Carvajal auf der Pressekonferenz vor dem Spiel selbst sagte. Die Tabelle ist aktuell noch verzerrt, allerdings könnte sich der Zweite aus dem Kaukasus mit einem Sieg und einem Spiel mehr auf dem Konto bereits vier Punkte vor die Spanier setzen.

Tabellenführer Schottland hat bisher all seine Qualifikationsspiele gewonnen und steht mit makellosen zwölf Punkten dar. Am Freitag (20:45 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zu den noch punktlosen Zyprer, wo Schottland das EM-Ticket fast schon klarmachen kann.

Kepa schwört die Mannschaft ein, Carvajal hebt Morata hervor

Keine dankbare Situation also für den Weltmeister von 2010. "Das Spiel ist ein Finale für uns - und so müssen wir es auch angehen. Wir müssen unser Bestes geben", forderte Torhüter Kepa Arrizabalaga. Das Zeug dazu haben die Spanier, die auch in dieser Länderspielperiode einen namhaften Kader an den Start bringen. Mit RB Leipzigs Dani Olmo ist auch ein Spieler aus der Bundesliga an Bord.

Angeführt wird die spanische Mannschaft von Kapitän Alvaro Morata. Der 30-jährige Angreifer hat für Atletico Madrid in drei Ligaspielen schon dreimal getroffen und soll nun dabei helfen, die Nationalelf auf EM-Kurs zu bringen. "Alvaro Morata ist ein Kapitän mit beneidenswerten Führungsqualitäten", schwärmte Carvajal, der bei Stadtrivale Real unter Vertrag steht. "Er ist ein Spieler mit einer großen Karriere. Er hat für viele Vereine gespielt und viele Erfahrungen gesammelt. Er kann viel in die Gruppe einbringen."

Spanien bliebe noch der Weg über die Play-offs

Auf georgischer Seite soll Kvicha Kvaratskhelia eine zentrale Rolle einnehmen. Mit 22 Jahren ist der Dribbelkünstler deutlich jünger als Morata, hat aber auch schon seine Klasse nachgewiesen. In der abgelaufenen Meistersaison hat der Flügelstürmer für die SSC Neapel in 34 Spielen zwölfmal getroffen und 13 Vorlagen geliefert. "Kvaratskhelia ist ein sehr schneller Spieler, der den Unterschied machen kann. Er hat eine große Qualität", sagte Kepa.

Am Donnerstag wird es auch an ihm liegen, den quirligen Georgier zu stoppen. Sollte Spanien die ersten beiden Plätze und damit die EM-Qualifikation verfehlen, bliebe noch der Weg über die Nations League. Als Gruppensieger hat sich La Furia Roja einen Platz in den Play-offs gesichert, in denen die letzten drei EM-Teilnehmer ausgespielt werden. Diesen beschwerlichen Weg möchte sich Spanien jedoch gerne ersparen.