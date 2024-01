Das Spiel des Lebens: Österreich brennt auf "20.000 verrückte Deutsche"

Österreich ist bis dato die große Überraschungsmannschaft der Handball-EM. Im zweiten Hauptrundenspiel wartet nun mit dem Duell mit Gastgeber Deutschland unbestritten das emotionale Highlight.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Unentschieden gegen Kroatien, Unentschieden gegen Spanien, Sieg über Ungarn - ob selbst die größten Optimisten im österreichischen Lager diese EM-Performance erwartet hatten, darf stark angezweifelt werden.

Vor dem emotionalen Highlight gegen Gastgeber Deutschland am Samstagabend (20.30 Uhr) fragte Cheftrainer Ales Pajovic nicht umsonst: "Manchmal denke ich mir: Was ist hier los?" Die ÖHB-Auswahl bringt den eigenen Coach ins Staunen. Der Schlüssel zum Erfolg für den 45-Jährigen: "Wir sind on fire, glauben daran, zeigen Herz und Charakter - und haben eine unglaubliche Motivation. Deswegen stehen wir jetzt mit drei Punkten da."

Gewinnen die Österreicher erstmals ein Pflichtspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft, ist sogar das EM-Halbfinale durchaus im Bereich des Möglichen. Beim 30:29 gegen Ungarn zeigte Österreich auch seine taktische Flexibilität, setzte das taktische Mittel des Sieben-gegen-sechs gewinnbringend ein. "Wir sind kompakt, machen immer weiter, auch wenn es einmal nicht so läuft", stellt Pajovic klar und schiebt hinterher: "Jetzt wartet Deutschland. Das wird nur geil. 20.000 Fans, eine volle Lanxess Arena. Die sind unter Druck, die wollen ins Halbfinale und müssen gegen uns gewinnen. Wir spielen ohne Druck und schauen, was passiert."

Was den Vergleich für die ÖHB-Auswahl fraglos deutlich angenehmer macht. Dass sie von Deutschland unterschätzt werden, damit darf der Nachbar allerdings nicht mehr rechnen. Zu stark, zu konstant, zu eindrucksvoll waren die gezeigten Leistungen in Mannheim und Köln. Das machten Bundestrainer Alfred Gislason und einige Nationalspieler nach dem knappen Sieg über Island (26:24) deutlich.

Das ist das größte Turnier, das man spielen kann, eine EM in Deutschland. Lukas Hutecek

"Das ist das größte Turnier, das man spielen kann, eine EM in Deutschland", gestand Mittelmann Lukas Hutecek, aktuell beim TBV Lemgo Lippe unter Vertrag: "Da geht man auch über seine Grenzen." Ganz erklärbar ist der Höhenflug auch für die ÖHB-Stars nicht. "Wir schweben irgendwie. Das zeichnet uns gerade ein wenig aus", wagt Hutecek einen Erklärungsansatz.

THW-Kapitän Bilyk übers Teamgefüge: "Das gibt so viel Kraft zurück"

Das Teamgefüge wird als großer Trumpf ausgemacht. "Ich glaube man sieht, wie viel Spaß wir auch außerhalb der Halle haben", sagt Hutecek: "Das spiegelt sich auch am Feld wider. Wir kämpfen um jeden Ball und das entscheidet solche Spiele. So kann es weitergehen."

In die gleiche Kerbe schlägt auch Kiels Kapitän Nikola Bilyk. "Es macht so viel Spaß. Wir genießen es extrem momentan und das gibt so viel Kraft zurück", gibt der Halblinke offen zu: "Wenn ich in die Gesichter der Jungs schaue, haben ich noch mehr Bock weiterzumachen und alles zu geben."

Gleichzeitig ist der Respekt vor der kommenden Aufgabe groß. "Deutschland ist eine starke Mannschaft, physisch sehr stark, mit einer richtig guten 6:0-Abwehr", lobt Pajovic: "Im Angriff gehen sie viel ins Eins-gegen-eins und kommen dabei mit Vollgas. Sie gehen immer Richtung Tor."

Routinier Robert Weber sieht in Andreas Wolff den X-Faktor. "Er spielt bislang ein überragendes Turnier", erklärt der Rechtsaußen. Speziell über die Außen ist Wolff im Turnierverlauf kaum zu bezwingen. Der abgezockte Weber wird es trotzdem versuchen. Seine Erfahrung ist in Österreich auch unvergleichlich: 29 EM-Spiele hat Weber für Österreich absolviert und ist damit EM-Rekordspieler seines Landes. Er stand sogar bei allen bisherigen EM-Spielen Österreichs auf dem Feld.

Weber beschreibt das deutsche "Herzstück"

Weber sieht das deutsche "Herzstück" im Zusammenspiel der Deckung mit den Torhütern, das Tempospiel, Juri Knorr sowie das beständige Spiel über den Kreis. Das Hauptrundenspiel gegen Rivale Deutschland, dazu in Deutschland, ist für Weber die Kirsche auf der Sahnetorte: "Da kommt bisher auf Nationalmannschaftsebene für mich nix heran. Fast 20.000 verrückte deutsche Fans, die ihre Mannschaft anfeuern werden gegen uns als Überraschungsmannschaft. Das ist ein Highlight."

Übermütig brauche beim ÖHB Weber zufolge niemand werden. "Ich glaube, dass wir auf dieser sogenannten Welle einfach weiterreiten sollten und den Spaß nicht verlieren sollten. Was wir hier erreicht haben mit dieser Mannschaft, egal was weiter passiert in diesem Turnier: Wir werden alle mit einem Lächeln nach Hause fahren." Nicht auszumalen, wie breit dieses ausfallen würde, wenn sogar erstmals ein Pflichtspielsieg gegen Deutschland im Gepäck wäre.