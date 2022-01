Das Sony-Auto wird ein SUV

Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas rückt Sony nicht etwa einen neuen Mega-Fernseher oder eine Play Station 6 in den Mittelpunkt, sondern - ein Auto. Das Elektro-SUV Vision-S 02 ist bereits die zweite Konzeptstudie des Konzerns. Jetzt aber nimmt der Einstieg ins Automobilgeschäft konkrete Formen an. Noch in diesem Jahr soll dazu eine eigene Marke gegründet werden. Getauft wird sie auf den Namen Sony Mobility.

Sony Vision-S 02: Noch ist das Elektro-SUV eine Konzeptstudie. Das aber könnte sich ändern. Sony