Das Sommer-Transferfenster ist größtenteils zu Ende - Was passiert noch in Saudi-Arabien?

Das Sommer-Transferfenster ist teilweise zu Ende. Während die europäischen Top-Ligen fast durchweg am gleichen Tag geschlossen haben, haben Vereine aus Saudi-Arabien noch die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten.

Auch in seiner Endphase hielt der Transfermarkt in den europäischen Top-Liegen noch einige Überraschungen bereit. So wechselte am berühmt-berüchtigten "Deadline Day" auf den letzten Drücker doch noch Frankfurts französischer Nationalspieler Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro von der Eintracht zu Paris Saint-Germain. Sein Streik zahlte sich für ihn persönlich also aus. Der angedachte und fast schon komplett auf den Weg gebrachte Bayern-Deal mit Fulhams Joao Palhinha musste dagegen trotz bereits bestandenem Medizincheck wieder begraben werden - Enttäuschung von Münchens Trainer Thomas Tuchel inklusive.

Bis 2021 war dieser sogenannte "Deadline Day" in den meisten europäischen Ligen übrigens auf den 31. August terminiert, seit 2022 können die Vereine aber noch bis einschließlich 1. September neue Spieler unter Vertrag nehmen. In der niederländischen Eredivisie gilt weiterhin der 31. August als Transferschluss - so auch in diesem Jahr.

Zwischen den weiteren Top-Ligen gibt es derweil kleinere Unterschiede, was die exakte Deadline am 1. September anbelangt. So durfte in der Bundesliga nur bis 18 Uhr gemeldet werden, während Klubs aus der Premier League und La Liga noch bis Mitternacht am nun zurückliegenden Freitag Zeit hatten - das galt übrigens auch für die Vereine aus Österreich. Das Transferfenster in der Serie A schloss um 20 Uhr, das der Ligue 1 um 23 Uhr. So war der "Last-Second-Transfer" von Kolo Muani überhaupt erst noch möglich.

Welche Länder schließen erst nach dem 1. September?

Abgegeben werden können Spieler auch über den 1. September hinaus noch - allerdings nur in Länder, deren Transferfenster im Anschluss noch geöffnet ist. Etwa nach Belgien (Deadline 6. September) oder in die Türkei (Deadline 8. September) könnten Spieler noch verkauft oder ausgeliehen werden. Bereits jetzt nicht mehr möglich sind Wechsel in die etwa von Lionel Messi (Inter Miami) gewählte amerikanische MLS, hier ist das Transferfenster bereits seit dem 2. August zu.

Eine weitere gerade in diesem Sommer äußerst relevante Ausnahme vom 1. September bildet die Saudi Pro League in Saudi-Arabien. Die Liga aus dem Golfstaat hat mit riesigen Verträgen und Ablösesumme in dieser Transferperiode schon Spieler wie Neymar (Al-Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) oder Sadio Mané (Al-Nassr um Cristiano Ronaldo) in die Saudi Professional League gelockt.

Die saudi-arabischen Klubs können nun noch bis 20. September Spieler verpflichten - was für europäische Topklubs äußert schmerzhaft werden könnte, da sie im Falle eines Wechsels nach dem 1. September in die Saudi Pro League keinen Ersatz mehr holen könnten. Liverpools Trainer Jürgen Klopp hae dieses Problem bereits beklagt und gefordert: "UEFA oder FIFA müssen eine Lösung dafür finden."

Vertragslose Spieler als Ausnahme

Eine Ausnahme von allen Deadlines bilden vertragslose Spieler wie etwa Anthony Modeste (früher Köln, zuletzt Borussia Dortmund), der sich in diesem Sommer bei Viertligist Fortuna Köln fitgehalten hat. Diese Akteure können auch im Anschluss noch unter Vertrag genommen werden, da für die Verpflichtung des Akteurs mit keinem anderen Verein verhandelt werden muss.