Das sind Österreichs Trikots für die EURO 2024

Der ÖFB präsentiert die beiden Trikotgarnituren der österreichischen Nationalmannschaft für die EURO 2024 im Sommer.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und Ausrüster PUMA präsentieren die neuen Heim- und Auswärtstrikots des Nationalteams für die Europameisterschaft 2024. Die Heimdressen zeichnen sich durch das klassische Rot sowie einen weißen Rundausschnitt aus. Auch die Ärmel des Trikots schließen mit den weißen Verzierungen ab.

Das Auswärtstrikot der ÖFB-Teams erscheint in traditionellem Weiß, ergänzt durch graue und leuchtend türkisfarbene Akzente. Anders als das Heimdress ist das Auswärtstrikot mit einem schwarzen V-Ausschnitt und schwarzen Ärmelendungen verziert. Der Österreich-Schriftzug im Kragen der Leiberln und das symbolische Adlerwappen auf der linken sowie das PUMA-Logo auf der rechten Brustseite vervollständigt das Design beider Trikots.

Erstmals zum Einsatz wird das Heimtrikot am 5. April (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim EM-Qualifikationskracher des Frauen-Nationalteams gegen Deutschland in Linz zu sehen sein.

Erhältlich sind die Dressen schon in einem exklusiven Pre-Sale, in dessen Rahmen das EM-Trikot vorab einen Tag lang über den Fanshop unter shop.oefb.at sowie in PUMA-Stores und auf der PUMA-Website erhältlich ist.