Das sind die Töpfe für die Champions-League-Auslosung

Nach den Play-offs stehen alle Teams für die Gruppenphase und damit auch die Töpfe für die Champions-League-Auslosung 2021/22 fest.

Am 26. August (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wird die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison ausgelost. Und obwohl die Qualifikation erst mit den Play-off-Rückspielen am Tag davor abgeschlossen worden war, waren schon zuvor einige Details über die vier Lostöpfe bekannt.

Der FC Bayern gehört als Deutscher Meister dem ersten Topf an, der für die Titelverteidiger in Champions und Europa League sowie die Titelträger der sechs gemäß UEFA-Ranking stärksten Verbände reserviert ist. Wird der Champions- oder Europa-League-Sieger auch nationaler Meister, rückt der Champion des nächstbesten Verbandes nach, in diesem Jahr der russische.

Borussia Dortmund hat schon seit dem Champions-League-Finale Gewissheit, dem zweiten Topf anzugehören. Weil der FC Chelsea Manchester City bezwang, rückte er zum Englischen Meister in den ersten Topf.

RB Leipzig ist wie im Vorjahr der einzige Bundesligist im dritten Topf und muss damit erneut mit einer schweren Champions-League-Gruppe rechnen. Noch härter könnte es den VfL Wolfsburg erwischen, der 2021/22 nach sechs Jahren sein Königsklassen-Comeback feiert und im vierten Topf gelandet ist.

Bei der Auslosung gilt wie immer, dass zwei Teams aus einem Verband nicht in eine Gruppe gelost werden können. Haben einzelne Verbände zwei Teams oder mehr im Rennen, werden die Spiele der betroffenen Mannschaften auf Dienstag und Mittwoch verteilt.

Die Töpfe für die Champions-League-Auslosung 2021/22:

TOPF 1: FC Chelsea, FC Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, FC Bayern, Inter Mailand, Lille OSC, Sporting Lissabon

TOPF 2: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Paris St. Germain, Manchester United, FC Liverpool, FC Sevilla, Borussia Dortmund

TOPF 3: FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Zenit St. Petersburg, Schachtar Donezk, RB Salzburg, Benfica Lissabon

TOPF 4: AC Mailand, VfL Wolfsburg, Besiktas Istanbul, Dynamo Kiew, Club Brügge, Sheriff Tiraspol, Young Boys Bern, Malmö FF

Spieltag 1: 14./15. September

Spieltag 2: 28./29. September

Spieltag 3: 19./20. Oktober

Spieltag 4: 2./3. November

Spieltag 5: 23./24. November

Spieltag 6: 7./8. Dezember

