Das sind die Preise im EM-Tippspiel

Zur EM 2024 darf das kicker-Tippspiel natürlich nicht fehlen. Ob über Desktop oder kicker-App, von überall aus könnt ihr auf die Jagd nach Punkten und Preisen gehen. Die besten Tipper im werden am Ende des Turniers mit hochwertigen Preisen im Wert von insgesamt über 6.000 Euro prämiert. Was es zu gewinnen gibt, lest ihr hier.

Platz 1: THOMSON QLED Pro: Gewinne die neueste 144Hz Technologie!

Thomson Google TV 50" QLED Pro 144Hz Thomson Electionic

Erlebe Sport-Highlights wie nie zuvor mit dem THOMSON Google TV QLED Pro 50 Zoll. Genieße jeden Moment in satter 4K Ultra-HD-Qualität. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bist du immer mitten im Geschehen. Diese Funktion reduziert Motion-Blur und Bildschirm-Lag - ideal für schnelle Inhalte wie Actionfilme, Sportübertragungen und Videospiele. Mach mit und spüre den Unterschied bei jedem Spiel live in deinem Wohnzimmer!

Gesamtwert: 649 Euro

Platz 2: Grillen auf Profi-Niveau mit dem Weber Lumin®

Weber Lumin Weber

Pünktlich zur EM ist der Weber Lumin® das perfekte Match für alle Grillfans, die unsere Jungs von zu Hause aus anfeuern: Der kompakte Lumin® ist ideal für den Stadtbalkon und bietet mit seiner 5-in-1-Funktionalität eine echte Alternative zu Gas- und Kohlegrills. Temperaturen von über 315 °C ermöglichen scharfes Angrillen und perfekte Grillmuster. Mit Räucher-, Dampf-, Warmhaltefunktion und Weber Connect-Technologie lässt er keine Wünsche offen und ermöglicht zu jedem Spiel absoluten Grillgenuss

Geasmtwert: 649 Euro

Platz 3: "Seele-baumeln-lassen"- Wochende im Hotel Erb

2 Übernachtungen im Superior Doppelzimmer, Welcome Dink, 1 mal Candle Light Dinner, 1 Tageskarte Therme Erding Best Western Premier Hotel Erb

Das Best Western Plus Hotel Erb in Parsdorf nahe München verlost ein Erholungs-Wochenende für zwei Personen: Der/die Gewinner:in dürfen sich auf zwei Nächte im Superior Doppelzimmer inklusive Frühstück und Welcome freuen. Zudem ein Candle Light Dinner im Almgrill des Hotels. Ebenfalls inkl.: 2 Tageskarten für die Therme Erding.

Gesamtwert: 518 Euro

Platz 4: Doppelt punkten mit sebamed und Weber®

sebamed EM-Set: sebamed Shampoos und Elektrogrill sebamed

Die EM 2024 verspricht spannende Fußballabende mit Freunden und Familie. Und was gibt es Schöneres, als die Spiele der Lieblingsmannschaft bei einem gemütlichen Barbecue - auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten - zu verfolgen?

sebamed verlost ein Set bestehend aus einem Weber® Q 2400 Elektrogrill sowie sebamed Antischuppen-Shampoo und sebamed Antischuppen-Shampoo PLUS. sebamed wünscht allen Teilnehmerinnen & Teilnehmern viel Glück beim Gewinnspiel und eine erfolgreiche Europameisterschaft!

Gesamtwert: 556,90 Euro

Platz 5: Teufel Soundbar CINEBAR

-

Gesamtwert: 450 Euro

Plätze 6 und 7: Kissen & Decke von BLACKROLL® in der DFB Edition

"Kissen & Decke von BLACKROLL® in der DFB Edition" BLACKROLL®

Gut schlafen ist das eine, besser aufstehen das nächste! Sie wollen das Maximum aus Ihrem Tag rausholen und performen wie die Fu'ballprofis? Dann beginnen Sie mit der wichtigsten Grundlage dafür: Erholsamem Schlaf. Die Schlafqualität hängt maßgeblich von internen wie externen Faktoren ab. So können Sie durch die Optimierung Ihrer Schlaftemperatur, Ihrer Schlafausstattung wie Kissen und Bettdecke bereits erste Verbesserungen erreichen.

Mit den BLACKROLL® Schlaf Produkten in der DFB Fan-Edition können Sie Ihre Akkus nachts optimal aufladen. So freuen Sie sich nicht nur über mehr Leistung in Sport & Alltag, sondern auch über frische Energie an jedem neuen EM-Spieltag. Gewinnen Sie jetzt die offiziellen Schlafprodukte der deutschen Nationalmannschaft von BLACKROLL® - das Kopfkissen RECOVERY PILLOW und die Ganzjahresbettdecke RECOVERY BLANKET.

Gesamtwert: je 279,80 Euro

Plätze 8 und 9: Fußballfieber in der Therme Erding

Tageseintritt in die Therme Erding Therme Erding

Ob ein riesiger Außenbereich, 9 atemberaubende Outdoor-Rutschen oder spektakuläre Events - in der größten Therme der Welt werden Sommermärchen wahr. Und mit Thomas Müller als neuen Markenbotschafter fiebert die Therme Erding bei der Europameisterschaft umso mehr mit. Gewinne eins von zwei Wohlfühlpaketen mit je vier Tageseintritten in die Therme Erding (Therme, Erlebnisbad und VitalOase) sowie einem Gutschein für eine XXL - Pizza.

Gesamtwert: je 258 Euro

Plätze 10 und 11: Gewinnen Sie eine 4K UHD Kamera - Reolink Argus 4 Pro

Reolink Argus 4 Pro camera mit Solarpanel Reolink

Die Reolink Argus 4 Pro bietet eine 180°-Sicht ohne toten Winkel in 4K-UHD-Auflösung. Auch bei schlechtem Licht kann die Argus 4 Pro Vollfarbbilder ohne Infrarotlicht aufnehmen. Zudem bietet sie eine einfache Installation, intelligente Erkennung mit präzisen Warnmeldungen und Wi-Fi 6 für schnelles 4K-Streaming sowie einen lokalen Speicher auf 128 GB SD-Karte in einem Reolink Home Hub und somit Fernzugriff jederzeit von überall. Mit dabei ist auch ein 24-Stunden-Akku mit nur 10 Minuten Ladezeit.

Gesamtwert: je 249,99 Euro

Plätze 12-14: Grillen zur EM 2024 mit Leifheit

Leifheit Grillset Leifheit

Leifheit bietet Grillfans smarte Küchenhelfer für die EM 2024. Die robuste Edelstahl-Grillzange liegt gut in der Hand und hält Hitze bis zu 160 °C stand. Für den perfekten Salat sorgt die Kombination aus Salatschleuder und Dressing-Shaker. Ein Highlight ist das Vacu Power 100 Vakuumiergerät: Es mariniert Lebensmittel intensiver und macht sie länger haltbar, sogar empfindliche Zutaten. So gelingen fleischlose und klassische Grillspezialitäten schnell und einfach - für ein gelungenes EM-Grillfest.

Gesamtwert: je 195 Euro

Plätze 15-19: Für die perfekte Grillparty - 5x je ein MEATER 2 Plus

Meater Meater

Das beste Werkzeug für den leckersten Fußballsommer! Mit dem preisgekrönten smarten Fleischthermometer MEATER 2 Plus begeisterst Du deine Gäste mit perfekt gegarten Hähnchen, Steaks, Fisch und vielem mehr. Konzentrier dich auf das Spiel und überwache deinen Garvorgang einfach und stressfrei per App. Extrem hitzeresistent, höchste Verarbeitungsqualität, punktgenaue Messung und für jedes Kochgerät geeignet - egal ob in der Küche oder am Grill.

Perfekt gegart. Entspannt gekocht. Nur mit MEATER.

Gesamtwert: je 129 Euro

Plätze 20-23: Endlich verständlicher TV-Ton

HDSX TV Sound Optimizer Kronoton

„Was hat er gerade gesagt?“ Diese Frage gibt es mit dem HDSX TV Sound Optimizer nicht mehr. Einfach zwischen TV und externem Soundsystem installiert, sorgt diese Innovation aus Deutschland für gleichmäßige Lautstärke und klare Sprache beim Fernsehen. Die Dialoge sind klar im Vordergrund, die Filmmusik dadurch nicht dominant. Das lästige Regulieren der Lautstärkeunterschiede mit der Fernbedienung, weil der Werbeblock wieder viel zu laut den Film unterbricht, gehört damit der Vergangenheit an.

Gesamtwert: je 139 Euro