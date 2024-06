Das sind die Preise beim kicker-Managerspiel zur EM 2024

Ein Stadion-Erlebnis-Paket mit Hotel in Frankfurt, VIP-Plätze und ein Meet & Greet mit Mario Götze. Die Gesamtsieger beim kicker-Managerspiel zur EM 2024 können sich auf attraktive Preise freuen. Was es zu gewinnen gibt, lest ihr hier.

Glück braucht es zweifellos, eine große Portion Können und Geduld aber ebenso: Wer am Ende in der Gesamtwertung des Interactive-Managerspiels an der Spitze stehen will, muss zum Start verstärkt auf die richtigen Spieler setzen und im Turnierverlauf immer wieder passende Wechsel vornehmen. Aber die große Konkurrenz aus der kicker-Leserschaft schläft natürlich nicht.

Wer es tatsächlich schafft, sich durchzusetzen, darf sich auf einen besonderen Hauptpreis freuen: eine Reise für zwei Personen zu einem Spiel der Wahl nach Frankfurt, zur Verfügung gestellt von Indeed, Hauptsponsor der SGE und Partner beim Managerspiel. Enthalten sind die Anreise zum Vier-Sterne-Hotel, die Unterbringung dort sowie die An- und Abreise zum Stadion. Dort warten zwei VIP-Plätze. Und nicht nur das: Einer, der Deutschland schon zu einem großen Titel geschossen hat, steht nach der Partie kurz zur Verfügung - im Preis inbegriffen ist ein Meet and Greet mit Mittelfeldspieler Mario Götze. Der hatte das DFB-Team 2014 mit seinem Tor in der Verlängerung des WM-Finals zum Weltmeister gemacht. Bei der anstehenden Europameisterschaft bleibt ihm die Zuschauerrolle, zur neuen Bundesliga-Saison wird der Techniker aber wieder in Aktion erlebbar sein.

Als i-Tüpfelchen erhält die Gewinnerin oder der Gewinner ein signiertes Trikot von Götze mit persönlicher Widmung. Dieser Plan gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Spielers am entsprechenden Tag. Ansonsten wird für Ersatz gesorgt.

Platz 2-5: Wunschtrikot aus dem kicker-Shop

Auch wenn es nicht ganz für Platz 1 reichen sollte, gibt es attraktive Gewinne für die User. Ob Jerseys aus der Bundesliga, den internationalen Top-Ligen oder passend zur EM von den Nationalmannschaften - Die jeweiligen Sieger gewinnen - je nach Verfügbarkeit - ein Wunsch-Trikot aus dem kicker Shop. In unserem vielfältigen Angebot ist für jeden etwas dabei.

Wir wünschen viel Spaß beim Managerspiel und allen ein glückliches Händchen.