Das sind die Planstellen des 1. FC Union

Die Bundesliga-Saison 22/23 biegt auf die Zielgeraden ein. Nur noch fünf Spiele sind zu absolvieren. Natürlich laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren.

Dass Union Berlin in der neuen Saison wieder international auf Reisen gehen wird, ist nach dem aktuellen Tabellenstand zu urteilen so gut wie sicher. Es stellt sich wohl nur noch die Frage: Erneut Europa League oder erstmalig Königsklasse? Diese Thematik wird sich vermutlich erst an den letzten Spieltagen herauskristallisieren.

Fakt ist: Union Berlin wird im Sommer - einmal mehr - einen großen Umbruch hinlegen müssen, um einen wettbewerbsfähigen Kader zu stellen. Eine verzwickte Aufgabe für Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, und seine gesamte Scoutingabteilung. So stehen einige Akteure im Kader, die lediglich Gehalt kosten, aber den Rasen nur während der Trainingseinheiten betreten.

Die Verantwortlichen werden versuchen, Spieler, die nur wenig oder gar nicht zum Einsatz kommen, wie Kevin Möhwald, Milos Pantovic oder auch Dominique Heintz, Rick van Drongelen und Tymoteusz Puchacz (alle drei verliehen) irgendwie loszuwerden. Bei wiederum Tim Maciejewski oder Niko Gießelmann läuft der Vertrag aus.

Das Gesicht des Kaders wird sich rapide ändern. Auch weil die Eisernen in der ersten Elf und in der Breite erneut eine Schippe Qualität draufpacken müssen, um für die anstehende Dreifachbelastung bestens gerüstet zu sein. Nach kicker-Informationen sind die Köpenicker bereits auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, einem linken Schienenspieler und einem Stürmer.

Im Deckungszentrum dürften zur kommenden Spielzeit definitiv Danilho Doekhi, Robin Knoche, Paul Jaeckel und Diogo Leite verteidigen. Bei Letzterem scheint es wahrscheinlich, dass die Kaufoption von 7,5 Millionen Euro gezogen wird. Offen ist, ob der Portugiese direkt weiterverkauft wird. Es kommt dann wohl auch auf den Wettbewerb an, wobei die Champions League deutlich mehr Geld in die Kassen spülen würde als die Europa League. Eher unwahrscheinlich scheint ein Verbleib von Leihspieler Timo Baumgartl. Der 27-Jährige spielt in den Plänen von Trainer Urs Fischer offensichtlich keine Rolle mehr.

Auf der linken Außenbahn steht - stand jetzt - nur Jerome Roussillon für die Saison 23/24 zur Verfügung. Nach Informationen des kicker befindet sich Union aber bereits auf intensiver Suche nach einem weiteren Abwehrmann für hinten links. Die Zukunft von Niko Gießelmann, der seit Sommer 2020 in Köpenick beheimatet ist, scheint weiter ungewiss. Der kicker erfuhr, dass gleich mehrere Vereine, unter anderem auch Bundesligisten, großes Interesse an dem 31-Jährigen signalisieren.

Union an Kownacki dran - Bleibt Michel?

Hinzu kommt, dass die Rangordnung im Sturm ab dem Sommer wohl eine andere sein wird. Ein Verbleib von Sven Michel (Vertrag bis Juni 2024) ist noch offen. Jamie Leweling, der lediglich Kurzeinsätze sammelt, könnte verliehen wird, damit die Entwicklung des 22-Jährigen nicht noch weiter ins Stocken gerät. Zudem ist Union weiter an Dawid Kownacki, dessen Arbeitspapier bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausläuft, dran. Eine Entscheidung in dieser Personalie soll vermutlich Anfang nächster Woche fallen. Allerdings buhlen ebenfalls vier andere Bundesligisten sowie zwei ausländische Klubs aus England und Italien um den Polen.

Des Weiteren ist es nicht ausgeschlossen, dass sich der Tabellendritte mit einem Kreativspieler für das zentrale, offensive Mittelfeld verstärkt. Schließlich wollte sich der Verein bereits im Winter mit solch einem Unterschiedsspieler verstärken. Nur auf der Zielgeraden waren sich Union und Isco dann urplötzlich doch nicht mehr einig. Ein Spielmacher, der für den einen oder anderen Überraschungsmoment sorgen könnte, würde dem Kader auf alle Fälle gut tun, da die spielerischen Mittel vor allem im letzten Drittel limitiert sind. So oder so dürfte die nächste Transferperiode einige interessante Deals mit sich bringen.