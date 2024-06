Das sind die Heimatklubs der deutschen EM-Fahrer

Die deutschen EM-Fahrer

Am 14. Juni startet die Europameisterschaft in Deutschland. Auf Vereinsebene spielen die deutschen Nationalspieler bei europäischen Klubs aus Premier League, La Liga und Bundesliga. Doch wo nahmen die Karrieren von Neuer, Müller, Musiala, Wirtz und Co. überhaupt in Kindertagen Fahrt auf? Das sind die Heimatklubs der EM-Fahrer. IMAGO/Sven Simon